se quita de encima a los críticos y tendrá una Comisión aún más personalista

A veces Juego de Tronos es una ficción que se acerca bastante a la realidad. La política, de hecho, es poder, y en eso debe estar pensando ahora mismo Ursula von der Leyen. La alemana encara su segundo mandato al frente de la Comisión Europea sin ‘masa’ crítica en su gabinete; no quiere a nadie que le haga sombra y son varios los nombres que, por un motivo u otro, no repiten. Algunos de ellos son perfiles muy fuertes que podían ser competencia mediática para la líder. Es el caso de Josep Borrell, Paolo Gentiloni, Margrethe Vestager, Margaritis Schinas y en último término un Thierry Breton cuya salida ha forzado la propia germana.

Breton es el ejemplo más claro de esa maniobra que, de puertas para dentro, estaría desarrollando Von der Leyen. Cuando alguien busca la definición de político en el diccionario es bastante probable que aparezca la imagen de Breton. Al francés le gusta el barro, no es tanto un tecnócrata como un experto de la lucha ideológica. Maniobra bien, y eso choca directamente con la idea de Von der Leyen de que todo gire en torno a ella; la alemana no quiere gente en su propia Comisión que le haga sombra, y Breton siempre ha querido ‘competir’. Así, su relación nunca ha sido buena, pero en los últimos meses ha habido mensajes que la han tensado todavía más.

Durante la campaña electoral el galo, liberal, fue duro con la alemana, popular, y eso terminó de tensar un vínculo que ya de por sí no era sencillo. Muchas voces apuntaron a las aspiraciones de Breton de ser el sustituto de Von der Leyen al frente de la Comisión Europea, algo que nunca terminó de tomar cuerpo. Ahora, solo aspiraba a quedarse como nuevo comisario de Industria y Autonomía Estratégica, uno de los grandes porfolios del futuro: la presidenta no quería grandes competencias en horizontal, así que el paso que ha dado con el francés no parece demasiado sorprendente.

Josep Borrell era la otra gran ‘competencia’ para la presidenta, aunque su salida no es forzada. Acaba su mandato como Alto Representante y nunca ha tenido opciones (ni ha querido) seguir en la Comisión. En un lustro en el que la política exterior de la UE ha sido un tema de primera línea, la voz del Alto Representante se ha escuchado por momentos mucho más que la de la presidenta.

Han ido de la mano, pese a los roces, en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa (sobre todo al principio de la misma), pero chocaron con el tiempo, sobre todo después del viaje de Von der Leyen a Israel tras los ataques de Hamás. Para Borrell aquel movimiento fue precipitado y los días posteriores evidenciaron choques que hasta entonces se habían dado sobre todo de puertas hacia dentro. Con el jefe de la diplomacia, eso sí, Von der Leyen no necesita maniobrar: Borrell no va a seguir en su cargo y aunque Ucrania, la ampliación, Israel, África o las relaciones con China van a seguir estando en la agenda, el tono de Kaja Kallas se asemejará, parece, mucho más al de la germana. No sacará los pies del tiesto tanto como lo hacía, a ojos de la presidenta, Borrell.

¿Qué pasa con Gentiloni? El comisario italiano quedó desdibujado durante la legislatura pasada pese a que la economía, su porfolio, fue uno de los puntos más relevantes, sobre todo a raíz de la pandemia de Covid-19. El papel de la UE como actor económico se ha ido reduciendo con el paso de los meses para dar cabida a la autonomía estratégica, y una voz como la de Paolo Gentiloni, ex primer ministro italiano, no se escuchó tanto como pudo parecer al principio. Ahora de hecho Italia aspira a una posición más elevada en la nueva Comisión con Raffaelle Fitto, mano derecha de Giorgia Meloni, que aspira a una vicepresidencia ejecutiva.

Margrethe Vestager tampoco estará en la Comisión Von der Leyen 2.0. El ‘azote’ de las grandes tecnológicas como comisaria de Competencia ha sido probablemente la política que más tantos se ha anotado en Bruselas en los últimos años, pero nunca ha querido competir con Von der Leyen. No repetirá, y eso despeja el terreno para la alemana con una mujer que sí tiene el pasado necesario para hacerle competencia, sobre todo a nivel de discurso y de presencia en los medios de comunicación. La Competencia, de hecho, podría caer ahora en manos de Teresa Ribera.

Otro que se va sin hacer ruido es Margaritis Schinas. El griego es uno de los históricos de las últimas comisiones, pero ya su última cartera fue una manera de dar un paso atrás: Estilo de Vida Europeo. Como tal, desaparecerá, y Schinas saldrá de la primera línea habiendo sabido bajar escalones poco a poco para no competir ni con Von der Leyen ni con otros pesos pesados del Ejecutivo comunitario. Schinas tiene recorrido, pero ya no cuenta con grandes objetivos en una política europea que le tiene como uno de sus históricos.

En conclusión, la nueva Comisión Europea será mucho más política que otras y tendrá, parece, una mayor carga ideológica. El Ejecutivo comunitario siempre ha tenido como contrapeso al Consejo, es decir, a los países miembros, aunque las voces más críticas con Von der Leyen la han acusado amargamente precisamente de hacerle «seguidismo» a los gobiernos. Eso es precisamente lo que pueden pretender ahora los 27: que la Comisión mantenga una postura cercana a la suya, evitando choques o debates y priorizando las cargas ideológicas en algunos temas. En ese escenario, Von der Leyen busca la luz sin que nadie le haga sombra.