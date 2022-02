Se reactiva la campaña por la seccional CABA de la UTHGRA

La interna más caliente del sindicalismo arranca su segundo capítulo: la seccional CABA de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) arranca una segunda campaña que concluirá el 15 de marzo con las elecciones. Tras el intento fallido del 2 de diciembre; día en que se suspendieron los primeros comicios ni bien empezaron, la Junta Electoral nacional decidió intervenir en el proceso electoral y fijar esta nueva fecha. Detrás de toda esta jugada, dos pesos pesado: Luis Barrionuevo, titular del gremio a nivel nacional y quien fogonea al candidato opositor Humberto Ballhorst y enfrente el histórico Dante Camaño, ex cuñado de Luis.

Este proceso electoral tendrá como novedad que 30 urnas estarán ubicadas en Parque Norte; mientras que las restantes estarán distribuidas en los negocios que tengan una cantidad de votantes importantes, como pueden ser los hoteles.

Con este escenario, Mundo Gremial entrevistó a Ballohrst:

¿Qué pasó el 2/12 y que pasó de ahí a la fecha?

Seguimos trabajando y el acto eleccionario se suspendió apenas comenzado por lo que pasó ese día. Fuimos a buscar una fecha de elección ante la Junta Electoral nacional; y además hicimos una manifestación para que nos dieran una fecha.

Y lo consiguieron…

Sí. Pero nos hubiera gustado que estas segundas elecciones se hubieran hecho en diciembre; pero no daban los plazos legales.

¿Cómo llevás adelante la campaña?

He recorrido más de 200 establecimientos llevandolo nuestra propuesta. Les explico porque nos fuimos del oficialismo (NdR: el candidato opositor se abrió del Consejo Directivo para armar una lista). No es que me fui yo solo porque me pelee con la Comisión; sino que me fui con 65 delegaciones. Y lo que pasó es lo que todos saben: el sindicato estuvo ausente, estuvo dos años cerrados. No asistió a nadie. Eso fue la gota que rebalsó el vaso.

¿Qué hubieras hecho vos?

Habría que haber salido a la calle para ver qué necesitaba nuestra gente. ¿Una bolsa de comida? ¿Un remedio? Fueron más de 20.000 trabajadores que se perdieron. Signifcó que no cobraron ni sueldo ni ndemnización: se quedaron en la calle. Cuando querían ir al sindicato a reclamar se encontraban con el gremio cerrado. E tema es que después de 30 años piensa que la plata que tiene en plazos fijos es de él. Que la use: que compre un centro odontológico cuando el que tenemos en Montevideo al 200 está cerrado desde antes de la pandemia. O que compre un centro de salud.

Te cuento un par de ejemplos de lo que hicimos nosotros: fuimos a Pippo, a Rodizio que hace 10 días conseguimos que se pague la indemnización luego de haber estado adentro 60 días. Fue así que conseguimos que los que pagaron las indemnizaciones fueron la nueva concesionación. Se licitó con este problema: el operador tenía que hacerse cargo de 52 empleados. Con Los Platitos, otro restaurante de Costanera Norte, pasó algo similar.

Somos la seccional más grande del país, pero condiciones de trabajo paupérrimas: tenemos el 40% del personal no registrado con un suledo promedio de. 50.000 pesos.

¿Contame con esto del Covid cómo está el tema de la Obra Social?

Camaño fue presidente de la Obra Social durante 30 años y se fue hace 10 años y nos dejó una deuda de más de 1.500 millones de pesos.

Pero es un sindicato rico…

Pero que usa mal la plata; ya te conté que se guardó la plata en plazos fijos en vez de ayudar al trabajador. Te cuento más: se compró el hotel Abasto (avenida Corrientes) y otro frente a la Iglesia San Ignacio. Creo que se gastaron 8 millones de dólares. ¿Para qué se compran esos hoteles? Para trabajar con el turismo extranjero y no para uso de nuestros afiliados aunque les cobraría 10.000 pesos por noche a gente que cobra 50.000. ¿Por qué no compra un centro médico? ¿o un centro odontológico? Para que quiere ir un pibe que vive en Monserrat a un hotel al centro que para colmo no puede pagarlo. Los hoteles que usan nuestros afiliados son los que compró Barrionuevo. En vez de eso, Camaño compró dos campings y una pileta que la tiene privatizada. Al afiliado no le regala nada, le hacen una rebaja: nada es gratis, donde vaya tiene que pagar. Hoy en campaña la regala, hace asados, hace todo lo que no hizo durante 30 años.

Mencionaste a Barrionuevo, ¿Qué fue lo que gatilló el conflicto entre ambos?

Se pone a hablar mal de Barrionuevo y se olvidó que hace 40 años que está con Luis. Camaño nunca le dio nada al trabajador; todo lo que hay acá es por Barrionuevo. Tenemos la seccional más grande del país y no tenemos nada. Las seccionales del resto del país tienen de todo y eso que son más chicas que la nuestra. Camaño es hoy lo que es por Barrionuevo. Él habla de Barrionuevo y el opositor soy yo. La pelea Camaño es conmigo, pero no puede decir nada de mi. No sé qué ha pasado: sí te digo que cuando necesitamos ayuda se la pedimos a Barrionuevo para que nos ayude a habilitar la lista. Como es democrático y ya lo demostró porque avala listas opositoras nos dio el espacio. A la Junta Electoral de Camaño le presentamos avales, pero nunca nos habilitó nada pese a que presentamos todo.