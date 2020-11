Se realizó un nuevo operativo de búsqueda de posibles infectados de Covid 19 en el Centro bandeño

Personal del Comité de Emergencia Municipal, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, realizó un nuevo operativo de rastrillaje de posibles casos de Covid 19 que hizo por segunda semana consecutiva base en el Centro de Monitoreo de Alerta Banda, ubicado sobre avenida Besares y calle Avellaneda, con el objetivo de realizar un trabajo meticuloso en los domicilios del casco céntrico de la ciudad.

Estos operativos se realizan cada semana en distintos barrios. El propósito es identificar los casos y luego llevar adelante el protocolo que comprende el aislamiento y el seguimiento de los mismos, con el apoyo y el acompañamiento que cada familia necesite.

Sobre cada operativo se ponen en acción diferentes áreas del municipio bandeño, tales como Alerta Banda, Salud Integral, Desarrollo Humano, Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, Juventud, Juntas Vecinales y Tránsito, desde el trabajo de relevamiento casa por casa hasta el posterior hisopado que se realiza en cada carpa establecida en el operativo correspondiente.

En esta oportunidad, el operativo establecido como base en el Centro de Monitoreo y cubriendo el relevamiento en seis manzanas de la zona, se ha iniciado el viernes pasado, mientras que los casos que quedaron identificados como sospechosos fueron llamados para este martes, como un punto clave luego de tres días desde que empezaron los síntomas como momento para poder identificar el virus y hacer o no el hisopado.

Sobre esto, Carolina Montenegro, coordinadora de Alerta Banda, dijo: “Seguimos con este operativo de rastrillaje de casos de Covid, en este caso son personas que ya habían sido registradas en el relevamiento previo o que habían llamado a nuestros números de contacto para informar sobre su caso, los cuales han sido contactados para este día y poder ser hisopados si el caso así lo requiera”.

“Por una cuestión de criterio epidemiológico se los ha llamado a quienes han sido registrados el viernes, ahora cuatro días después donde ya se hace detectable el virus en el momento del hisopado. Junto al personal de Salud y de Desarrollo Humano trabajamos para el seguimiento de los casos que lo necesitan”, explicó.

Esta semana se hará otro rastrillaje el miércoles en el Camm Nº 6 del barrio El Rincón y el viernes siguiente en zona de La Guarida.

Además, se recuerda que quienes lo necesiten o crean tener los síntomas pueden comunicarse a los números 6002208 o 6002203, donde se va registrando en una ficha para identificar si corresponde hacer el hisopado.

Por otra parte, Montenegro contó que en estas semanas, desde el área de Salud y de Alerta Banda se seleccionan voluntarios que son capacitados por personal especializado de provincia y del municipio para realizar el hisopado, una función clave en todo este operativo. Justamente este martes, fue la ocasión para el primer día de su función de un iniciado, Ariel Celiz.

Al respecto, dijo: “Hace poco que he iniciado en Alerta Banda, luego me interesó el tema de ser parte de este trabajo de hisopados, siempre me ha interesado el tema de salud y de colaborar en este sentido es muy importante”.