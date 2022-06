Se reanuda la masiva huelga ferroviaria británica y se acumulan los problemas para Johnson

Los servicios de trenes en gran parte de la isla de Gran Bretaña estaban interrumpidos nuevamente como parte de una segunda jornada de huelga ferroviaria, tras romperse ayer las negociaciones entre los trabajadores y las empresas que controla el Estado.

Inglaterra, Escocia y Gales se han visto afectados por la huelga ferroviaria más grande en suelo británico en 30 años, causando verdaderos trastornos a millones de usuarios que quieren llegar a sus trabajos.

Se esperaba que funcionara apenas el 20% de los servicios y que algunas zonas no tuvieran trenes en absoluto, informó la cadena BBC.

Más de 40.000 miembros del sindicato ferroviario, marítimo y de transporte (RMT) de Network Rail y 13 operadores de trenes, reclaman un aumento salarial que refleje la creciente inflación, que ayer alcanzó un récord histórico de 9,1%, mejoras sindicales y se oponen a la intención del Gobierno de despedir a miles de personas.

Los trabajadores piden un aumento salarial del 7%, mientras que la patronal ofreció un máximo del 3%.

Pero el Gobierno del primer ministro Boris Johnson sostiene que los aumentos salariales que siguen el ritmo de la inflación solo exacerbarán la presión inflacionaria, manteniéndola alta por más tiempo.

La oficina de prensa del sindicato informó que el paro seguirá adelante y el sábado después de que las conversaciones colapsaron al no llegar a un acuerdo.

Johnson, debilitado por una serie de escándalos y enfrentado a una parte de su partido, calificó hoy el paro de «innecesario» y defendió las reformas que pretende su Gobierno para el sistema ferroviario.

«Creo que es importante recordar que estas huelgas son innecesarias. Creo que la gente debería sentarse alrededor de la mesa y arreglarlo», subrayó el líder conservador desde Ruanda, durante una visita al país africano.

El secretario general del sindicato RMT, Mick Lynch, dijo que el ministro de Transporte, Grant Shapps, frustró las conversaciones al no permitir que Network Rail, gestora del sistema ferroviario, retire su carta amenazando con el despido de 2.900 empleados.

RMT strike action to go ahead on Thursday after talks breakdown without agreement: «Until the government unshackle Network Rail and the train operating companies, it is not going to be possible for a negotiated settlement to be agreed…» #ToryRailStrikes #MickLynch pic.twitter.com/pS8ONlbcuh

«Hasta que el Gobierno libere a Network Rail y a las empresas operadoras de trenes, no será posible llegar a un acuerdo negociado», afirmó.

«Continuaremos con nuestra medida hasta que obtengamos un acuerdo negociado que brinde seguridad laboral y un aumento salarial para nuestros miembros que aborde la creciente crisis del costo de vida», expresó.

Earlier today, @grantshapps bragged about introducing new legislation to bring in agency workers to break strikes.

It seems pertinent, therefore, to share his words about our members during COVID when, far from being militant trade unionists, he described them as «true heroes». pic.twitter.com/qA778FNzVj

— RMT (@RMTunion) June 23, 2022