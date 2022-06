Se reducen las chances de restaurar el pacto nuclear de la Unión Europea con Irán

El máximo responsable diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó este sábado que la posibilidad de reactivar el acuerdo nuclear internacional con Irán «disminuye» cada día que pasa, aunque admitió que la situación se puede revertir con un impulso adicional entre ambas partes.

«La posibilidad de alcanzar un acuerdo está disminuyendo, pero creo que todavía podemos conseguirlo si hacemos un esfuerzo extra», expresó Borrell en Twitter, tras mantener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdollahian.

Spoke again to @Amirabdolahian.

The possibility to strike a deal and return to #JCPOA is shrinking. But we still can do it with an extra effort.

As coordinator, I stand ready any time to facilitate a solution to the latest outstanding issues.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 4, 2022