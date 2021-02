Se registraron incidentes frente a la Quinta de Olivos entre manifestantes y sindicalistas

Incidentes frente a la quinta de olivos entre manifestantes opositores y sindicalistas. Foto: captura video.

En el marco de las protestas contra el Gobierno que se llevaron a cabo en distintos puntos del país se registraron incidentes en los alrededores de la Quinta Presidencial de Olivos entre manifestantes opositores y un grupo de personas que lucían remeras de distintos sindicatos.

Las corridas y empujones fueron captadas por las cámaras de televisión y por algunos de los participantes de la manifestación, que publicaron las imágenes y videos en la red social Twitter.

Los incidentes se dieron luego de que un grupo de personas con indumentarias de diferentes gremios -entre ellos, el sindicato de fleteros- rodeara la quinta en la que se encuentra el presidente Alberto Fernández para montar una suerte de vallado.

En el lugar se desplegó un operativo policial para tratar de contener y evitar los cruces entre manifestantes de un lado y del otro.

La protesta frente a Olivos se dio como parte de la movilización convocada por distintos sectores de la oposición a través de las redes sociales bajo con los hashtag #27F y #Argentinazo, que tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo, pero se replicó en distintos lugares del país.

La movilización tuvo como consigna principal manifestar su rechazo al llamado caso del “vacunatorio VIP”.