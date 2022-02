Se reinician los juicios por delitos de lesa humanidad y comenzarán nuevos debates

En la provincia de Buenos Aires seguirán los debates que tienen sede en La Plata, con la Megacausa Campo de Mayo, entre otras. Foto Daniel Davobe.

Concluida la feria judicial, el martes 1º de febrero se reanudarán las audiencias, que se siguen realizando bajo medidas de cuidado en el marco de la pandemia. Además, durante el mes, empezarán juicios en Bahía Blanca, San Juan, Santiago del Estero y Mar del Plata, mientras que en mayo habrá uno nuevo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cerrado al 1º de diciembre de 2021, en la Argentina, las personas condenadas por estos crímenes desde 2006 suman 1.052. Hasta ahora, son 3.551 las personas investigadas por delitos de lesa humanidad desde la reapertura de las causas en la Argentina.

En números globales, indicaron, 40 de las 269 sentencias dictadas hasta el 1° de diciembre pasado contemplan delitos por violencia sexual. La decisión histórica de Néstor Kirchner para reconocer en políticas de Estado la lucha por Memoria, Verdad y Justicia permitió abrir un proceso de juzgamiento y condena a los responsables del terrorismo de Estado, que es ejemplo ante el mundo. Todavía quedan causas por avanzar, sobre todo las referidas a los partícipes civiles.

Los juicios anunciados



El 17 de febrero se dará inicio en Bahía Blanca al juicio por la Megacausa Zona 5. Serán juzgados 40 acusados por delitos de lesa humanidad, como privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual, cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Se tratarán los casos de 270 víctimas.

Los 40 acusados son ex miembros del Ejército, en su mayoría oficiales de la jefatura del V Cuerpo del Ejército y del Batallón de Comunicaciones 181, ex integrantes de Fuerzas de Seguridad y agentes penitenciarios. Dos de ellos fueron profesionales de la salud del Ejército y están acusados de realizar la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura La Escuelita.

El Tribunal Oral Federal estará conformado por Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido. El 21 de febrero está previsto en San Juan el comienzo del juicio a Juan Carlos Caballero Vidal, acusado por haber omitido investigar el secuestro y las torturas de las que fue víctima Héctor Cevinelli y el asesinato de Alberto Carvajal cuando se desempeñaba como juez penal de primera instancia.

Entre 1996 y 2017 Vidal integró la Corte de Justicia de la provincia. El Tribunal estará integrado por Daniel Alejandro Doffo, Eliana Rattá y María Carolina Pereira.

El 21 de febrero comenzará en Santiago del Estero la revisión de las absoluciones al ex fiscal federal durante la dictadura Santiago Olmedo de Arzuaga, al ex policía Pedro Ledesma y al empresario Raúl Humberto Silva (quien fue empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia al momento de los hechos).

Además, se revisará la sentencia al ex militar Jorge Alberto D’Amico y a los ex policías Ramiro del Valle López Veloso, Roberto Díaz Cura y Juan Felipe Bustamante, quienes fueron condenados en 2017, pero fueron absueltos por algunos hechos. El ex jefe de los grupos de tareas policiales, Musa Azar Curi, también iba a ser parte del debate, pero falleció en septiembre del año pasado.

El 25 de febrero está anunciada la apertura en Mar del Plata del debate por la causa La Huerta por delitos de lesa humanidad cometidos a 112 víctimas en las ciudades de Tandil y Azul. Hay 26 acusados, entre ellos los civiles y hermanos Emilio y Julio Méndez, condenados en 2012 y recientemente absueltos tras la intervención en el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa investiga hechos ocurridos en los Centro Clandestino de Detención La Huerta, que funcionó entre 1976 y 1978 en la ciudad de Tandil, y la Quinta de Méndez, el ex Instituto Superior de Enseñanza Rural (ISER) y las comisarías Primera y Segunda de la ciudad. El Tribunal estará integrado por Nicolás Tosseli, Luis Imaz y Fernando Machado Pelloni.

El 4 de mayo, el Tribunal Oral Federal Nº 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Megacausa ESMA, daría inicio al proceso contra Mario “Churrasco” Sandoval, extraditado desde Francia por el caso de Hernán Abriata.

El ex oficial de la Policía Federal está acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos de los que fue víctima el estudiante de arquitectura y militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), desaparecido desde octubre 1976. Sandoval está acusado judicialmente por más casos, pero la extradición se concretó por el de Abriata en particular. Días atrás, Sandoval volvió a pedir el beneficio del arresto domiciliario.

Los juicios que siguen

A partir del 1º de febrero continuarán los juicios que durante enero interrumpieron sus audiencias por la feria judicial. En su mayoría, los debates tienen transmisión pública a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.

En la provincia de Buenos Aires seguirán los debates que tienen sede en La Plata, con las causas Arana 2 y Brigadas, San Martín con las causas Campo de Mayo – vuelos de la muerte, La Pastoril y la Megacausa Campo de Mayo. En Santa Fe se dará continuidad al juicio por la causa Brusa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está previsto el reinicio de las audiencias por las causas Chavanne, Regimiento de Mercedes y Vesubio 3.

Jujuy tendrá la reanudación del debate por la Megacausa, al igual que Mendoza, provincia en la que también seguirá el juicio por las causas Ocampo y acumuladas en San Rafael. En Santa Rosa se reabriará el juicio por la causa Subzona 14-3 y en San Juan por la Megacausa 3.