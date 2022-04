Se reportó la menor tasa de muertes por Covid desde el comienzo de la pandemia

Los contagios y muertes por coronavirus están descendiendo en todo el mundo a los niveles más bajos desde el inicio de la pandemia, informó este martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) una situación que calificó de «alentadora», aunque insistió en que los países sigan realizando test diagnósticos.

«A nivel mundial, los casos y muertes por Covid-19 registrados siguen disminuyendo, lo cual es muy alentador; la semana pasada, se informó a la OMS de poco más de 15.000 muertes, el total semanal más bajo desde marzo de 2020», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa en Ginebra.

«Esta es una tendencia muy bienvenida, pero debemos acogerla con cierta cautela», aseguró Ghebreyesus, citado por la agencia Sputnik.

En este sentido, el director de la OMS advirtió que a medida que muchos países reducen las pruebas, la Organización recibe cada vez menos información sobre la transmisión y la secuenciación, «lo que nos hace cada vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución».

🌍, #COVID19 cases & deaths continue to decline, which is very good news. However, reduced testing in many countries makes us blind to patterns of transmission & evolution. When it comes to a deadly virus, ignorance is not bliss. @WHO calls for countries to maintain surveillance. pic.twitter.com/ND6tCEWJon

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 26, 2022