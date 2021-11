¿Se retira? Tevez habló de su futuro y dijo que no extraño el fútbol y no sé qué voy a hacer

Carlos Tevez reapareció en los medios este martes y rompió el silencio en «F12«, de ESPN. Allí, el ex Boca aseguró que no extraña el fútbol y que seguirá siendo jugador libre hasta que le llegue una propuesta del exterior que lo motive. «Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia», reconoció.