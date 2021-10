Se retoman las audiencias por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca

«Costa Urbana» incluye torres de 45 pisos, un espacio de uso público y calles internas. Foto: Ramiro Gómez

Las audiencias por el futuro de la ex Ciudad Deportiva de Boca tendrán este lunes su segunda jornada de debate, convocada por la Legislatura porteña, en el marco del desarrollo inmobiliario que la empresa IRSA planea construir en ese predio de 71 hectáreas ubicado a orillas del Río de la Plata, con el apoyo del Gobierno porteño, pero con el rechazo de vecinos y organizaciones comunales.

Las audiencias se retomarán este lunes, luego de haberse iniciado el viernes último, con la exposición del secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro García Resta, quien afirmó que la nueva urbanización «Costa Urbana», tal como la denomina el grupo IRSA, permitirá «recuperar 48 hectáreas de espacio público».

«Costa Urbana» incluye torres de 45 pisos, un espacio de uso público y calles internas pero, para su construcción, IRSA necesita que la Legislatura porteña modifique las normas urbanísticas del terreno, habilitado actualmente solo para actividades deportivas.

A cambio, la firma se comprometió con el Gobierno local a dejar una parte del predio como parque público y financiar su mantenimiento por diez años.

La Ciudad Deportiva de Boca fue comprada por IRSA en 1997 y, desde entonces, permanece cerrada.

La audiencia pública por Costa Urbana se extenderá hasta el 8 de noviembre y cuenta con 2.593 inscriptos.

También expusieron el viernes Diego Zang, apoderado de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y .

Diego Armando González, delegado de la junta barrial Rodrigo Bueno, ambos a favor por el beneficio que lleva al sector y al barrio lindero.

En tanto, rechazaron la iniciativa desde el Frente de Izquierda, Amanda Martín, que afirmó que el proyecto «consolida una nueva entrega de tierras que va a agravar la falta de espacios verdes y de acceso al río».

También lo rechazó el presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, que afirmó que se trata de «la síntesis de un modelo urbano privatista basada en el despojo y la destrucción de bienes comunes».

Las tierras de la ex Ciudad Deportiva eran públicas hasta que, en 1964, el Congreso nacional las cedió a Boca Juniors con la condición de que no las vendiera y las destinara solo a actividades deportivas pero el club no cumplió y, en cambio, las vendió en 1992 a la sociedad Santa María del Plata, que a su vez las cedió a IRSA.

También lo hizo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien argumentó que este proyecto de IRSA «es la síntesis de un modelo urbano privatista basado en el despojo y destrucción de nuestros bienes comunes», que a su vez es «responsable de la actual crisis ambiental, climática y habitacional de la ciudad».