Se suman los maquinistas de trenes a la ola de huelgas en Reino Unido

El sindicato británico de maquinistas de trenes, Aslef, anunció que llevará a cabo tres días más de huelga en mayo y junio en reclamo de mejoras salariales, en el marco de una ola de medidas sindicales en el Reino Unido por la inflación.

La razón detrás de la medida es el rechazo del sindicato a una oferta salarial del 4% anual durante dos años, cuando la inflación superó el 10%.

Como resultado, los maquinistas dijeron que convocaron tres huelgas separadas de 24 horas, que se llevarán a cabo el 12 de mayo, el 31 de mayo y el 3 de junio.

ASLEF members at 15 companies will take strike action on Friday 12 May, Wednesday 31 May, and Saturday 3 June following a ‘risible’ proposal from the Rail Delivery Group.

