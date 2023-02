se suspendió la ejecución de un condenado a muerte

Las autoridades de Irán suspendieron este miércoles la ejecución de un hombre condenado a muerte por su participación en las protestas desencadenadas por la muerte de la joven kurda Masha Amini bajo custodia policial, mientras la comunidad internacional sigue sumando pedidos de sanciones contra los implicados en las represiones.

La Justicia decidió «suspender la ejecución» del hombre, identificado como Mohamad Ghobadlu, mientras se investiga la acusación contra él por homicidio, declaró el vocero del Tribunal Supremo iraní, Amir Hashemi.

Ghobadlu fue acusado en noviembre pasado de «corrupción en la tierra» por haber causado la muerte de un policía al atacar el vehículo en el que se trasladaba en Teherán, informaron medios iraníes, según replicó la agencia de noticias Europa Press.

Foto archivo: AFP.

Un mes después, en diciembre, el Tribunal Supremo rechazó la apelación del condenado y ratificó su condena a muerte, sin programar una fecha para su ejecución.

Las ONG Iran Human Rights y Hrana denunciaron la semana pasada que entre 488 y 527 personas murieron a causa de la represión de las protestas, que empezaron a mediados de septiembre por la muerte de la joven de 22 años tras ser arrestada por supuestamente incumplir el estricto código de vestimenta.

For details and more statistics, read HRANA’s report: https://t.co/AO1LLop5by #Iran #IranProtests pic.twitter.com/nEDnBTY4te

El Gobierno negó tener responsabilidad en la muerte de Amini, quien según su hermano fue golpeada por la Policía, pero reconoció que hubo algunos excesos.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), al menos 18 personas fueron condenadas a muerte y unas 100 están acusadas de delitos punibles con pena capital por su participación en las protestas.

Para frenar las protestas, el Gobierno bloqueó Instagram y Whatsapp, las aplicaciones que más utilizaron los manifestantes para convocarse, luego de que en los últimos años se restringiera el acceso a otras plataformas como Youtube, Facebook, Telegram, Twitter y Tiktok.

En la noche de este martes, en un mensaje televisado, el presidente Ebrahim Raisi manifestó que mantendría los bloqueos, y que Instagram y Whatsapp «solo podrán operar si tienen un representante legal en el país para ser responsable de las actividades de sus usuarios».

Las dos plataformas propiedad de Meta, la empresa estadounidense de Mark Zuckerberg, «fueron la causa de la inseguridad en el país durante los recientes disturbios», afirmó el presidente, citó la agencia de noticias AFP.

Este miércoles, 480 personalidades, entre quienes se cuentan premios Nobel de Literatura como Svetlana Alexievich y Mario Vargas Llosa; la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton y el actor de Hollywood Richard Gere, llamaron a «apoyar incondicionalmente» las protestas contra el Gobierno iraní y la represión.

The Iranian people have made themselves clear: They want freedom and democracy. Not dictatorship and theocracy.

Join me in standing with protestors calling for freedom. Add your name to @freedomhouse’s #IranSolidarity petition: https://t.co/7otBgqx6Av pic.twitter.com/fOkr0S1Wms

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 1, 2023