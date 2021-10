Se tensa la situación en Rosario: insultan al gobernador Perotti

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles por la noche en Rosario en el marco de una manifestación en reclamo de seguridad y para pedir el esclarecimiento del crimen del arquitecto Joaquín Pérez, asesinado la semana pasada durante un robo.

El gobernador provincial, Omar Perotti, debió abandonar escoltado la protesta. Al grito de “asesino” y delincuente” fue echado por un grupo de vecinos que reclamaban justicia por el crimen de Pérez. El gobernador no fue el único en recibir insultos. El intendente Pablo Javkin, también fue repudiado.

«¡Que se vaya, que se vaya! gritaban los vecinos indignados. «Nos están matando como moscas», agregaron manifestantes en el lugar.

“Ahora tienen que demostrar que empatizaron con nuestro dolor y que cambien esta realidad. No quiero que la gente genere violencia. La violencia es lo que mató a mi hermano y está atravesando a la ciudad», dijo Leandro, hermano de la víctima.

Perotti y Javkin habían acordado con los familiares participar del acto. Pero una vez más, el homicidio agitó el debate en torno a la inseguridad, una problemática que se agravó en la ciudad en los últimos años.

Joaquín Pérez fue asesinado en el barrio Arroyito de la ciudad de Rosario. El crimen ocurrió alrededor de las 22:50 del martes de la semana pasada, cuando el arquitecto llegó a una cochera para guardar su vehículo.

En el lugar, fue abordado por asaltantes que le dispararon tres balazos y escaparon con el auto. Aún no hay detenidos por el homicidio.





