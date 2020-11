Se tratará el impuesto a los ricos, pero no está claro si Massa la presidirá – NCN

El Frente de Todos buscará a toda costa aprobar una agenda económica en medio de la visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país. Sin embargo, la sesión será un poco accidentada ya que hasta el momento, no se sabe si será finalmente Sergio Massa quien presidirá el debate de esta sesión mixta convocada para el martes 17, ya que aunque su hisopado dio negativo, el protocolo establece que tiene que permanecer aislado varios días.

El oficialismo en Diputados no da tregua y está a full con su agenda económica, sobre todo cuando en el país se encuentra una delegación del Fondo y a la que el Gobierno le tiene que mostrar un plan creíble.

En ese contexto, el Frente de Todos pidió -y se la dieron- una sesión especial para este próximo martes 17 de noviembre en el que se tratarán, entre otros temas, el Aporte Solidario Extraordinario impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller. Además, se incluyó en el temario el Presupuesto 2021, luego del accidente inédito en el que el cuerpo se olvidó de introducir varias planillas al proyecto antes de girarlo al Senado y tuvo que ser devuelto a la cámara baja.

Sin embargo, los planes del oficialismo se han visto empañados por la pandemia que azota al mundo: el covid. Y es que nada más y nada menos que el Presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, estuvo en contacto estrecho con un contagiado por el virus, por lo que ahora su presencia en la sesión de este martes es una incógnita.

En esa línea, Sergio Massa fue hisopado con un test de covid-19, el que dio como resultado negativo, luego de que un miembro de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien estuvo reunido, dio positivo.

«Confirmado un Covid positivo de un miembro de la delegación del FMI que estuvo reunida con el presidente de la Cámara, el Dr. Sergio Massa», había publicado previamente la Cámara baja vía Twitter. Y añadieron que «se seguirán todas las medidas preventivas que las autoridades sanitarias indiquen con el personal de la Cámara que tuvo contacto con la delegación».

Aún así y a pesar del hisopado negativo de Sergio Massa, no queda claro si va a poder presidir la sesión para tratar un tema de máxima tensión como es el conocido Impuesto a los Ricos con el fin de «morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus».

Por ejemplo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio negativo pero avisó que seguiría en aislamiento por los días que establece el protocolo. Igual que quedó aislado el Presidente de la nación, aunque dio negativo al test, tras haber estado en contacto con su funcionario contagiado, Gustavo Beliz.

Según pudo saber NCN, fuentes cercanas a Massa aseguraron que la decisión de presidir o no quedará sujeto a las recomendaciones de los médicos y el protocolo, aunque lo ideal es que se aisle 14 días.

No obstante, desde el oficialismo aseguraron a NCN que ese contacto estrecho de Massa le vino «como anillo al dedo», ya que según cercanos al Presidente de la cámara baja «el no quería tratar el proyecto de Máximo y Heller, no está de acuerdo lo dijo en público, y tampoco cree que sea el momento«, dijeron las fuentes a NCN.