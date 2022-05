Se unen presidentes a postura de México para Cumbre de las Américas

latinoamericanos, al igual que él, “no están contentos” con la Cumbre de las Américas que organiza Estados Unidos (EU), y que está programada para llevarse a cabo el próximo mes en California, porque no están todos los países invitados.

Ayer, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, acentuó que no asistirá al evento si no se incluye a todas las naciones.

Trinidad y Tobago se decantó porque la Cumbre no sea excluyente y los países de la Comunidad del Caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago) discuten si acudirán a la cita.

Funcionarios del Departamento de Estado de EU confirmaron la semana pasada que Nicaragua, Venezuela y Cuba no fueron considerados “porque no respetan la democracia”.