“¿Se violan los Derechos Humanos, sí o no?” – NCN

La senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada le exigió a Oscar Laborde, que es el elegido por el Gobierno para ser embajador en Venezuela, una postura clara respecto “si hay, o no” violaciones de Derechos Humanos en ése país.

Losada retomó la pregunta de su compañero de bloque Luis Naidenoff, que también le había pedido a Laborde claridad sobre el mismo punto. Por lo que la pregunta de la periodista produjo un tenso cruce en la comisión de acuerdos. “Lamento que no le guste mi respuesta”, respondió el kirchnerista.

Minutos antes, Laborde citó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde detalla signos favorables en el avance institucional en Venezuela. Sin embargo, Losada cruzó al diplomático porque omitir una parte de ese informe.

Allí, la ex presidenta chilena señala que desde septiembre de 2021 registraron “93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas”.

Además, remarca su preocupación por “los enjuiciamientos” a referentes de organizaciones no gubernamentales, sumado al cierre de estaciones de radio y programas. Al retomar la pregunta de Naidenoff, Losada apuntó: “Lo que el senador le pedía y le pedimos todos es que se defina por sí o por no, ¿hay violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela en su opinión?”.

Laborde respondió que él pretendía demostrar una “evolución” entre el informe Bachelet inicial y el actual. De esa forma, evitó definirse por sí o por no: “Lo específico de la situación es demasiado compleja para sintetizar en una sola palabra. Yo veo que hay una evolución en la solución de las críticas que había de las insuficiencias que había del cumplimiento de los Derechos Humanos plenamente”.

“Vengo del periodismo y me gusta hacer repreguntas”, dijo Losada, e insistió: “No me quedó claro si está diciendo, me gustaría saber por sí o por no, porque lo deja entrever: ¿Siguen existiendo o no violaciones a los derechos Humanos hoy en Venezuela?”. Aunque el cruce fue interrumpido por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien presidía la comisión: “La respuesta ya ha sido respondida, si no le satisface. Yo entiendo su profesión”.