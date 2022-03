Sectores del Vaticano y el Gobierno italiano criticaron a Biden por su postura sobre Rusia

Sectores del Vaticano y las principales fuerzas de centroizquierda oficialista de Italia mostraron sus diferencias con la postura que marcó el presidente de Estados Unidos Joe Biden al calificar de «carnicero dictador» a su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin.

«El discurso de Biden en Varsovia era quizás el que se esperaba en Polonia, pero fuera abrió dudas y preguntas que deberían ser aclaradas rápidamente», planteó a través de Twitter el secretario general del Partido Democrático y expremier Enrico Letta.

En una línea más dura, el también oficialista Carlo Calenda, exministro de Desarrollo Económico y líder del partido Acción, consideró «peligroso» el discurso de Biden.

«Me parece que hasta los más filoatlánticos, como yo, deben admitir que la manera de Biden de hablar de Rusia es peligrosa e irresponsable. Va de una metedura de pata a otra sin problemas desde antes del inicio del conflicto en Ucrania», criticó Calenda en la misma red social.

