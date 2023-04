Secuestra a su nieta y pide un rescate de a su propia hija para pagar una deuda de juego

Un abuelo chino de 65 años secuestró a su propia nieta en Shanghai para poder pagar una deuda de juego de más de 500.000 yuanes (65,45 mil euros). El hombre, de apellido Yuan, tenía una fuerte adicción al juego y cometió el crimen para poder mantenerla, según ha informado el diario South China Morning Post.

Yuan recogió a su nieta de cuatro años de la escuela y, posteriormente, amenazó a su propia hija: «No volverás a ver a la niña a menos que me des 500.000 yuanes en tres días”. El abuelo requirió a su hija el pago de la cuantía en efectivo y la amenazó con matarla si no lo recibía.

La madre de la pequeña llamó de inmediato a la policía y los agentes procedieron a arrestar al secuestrador. Posteriormente, Yuan fue encarcelado por un delito de extorsión.

Una vez en prisión, el hombre trató de culpar a su hija de los hechos. «Tengo 65 años y mi hija me está demandando. Ella nunca quiere que me mejore. Ella solo me quiere muerto«, declaraba Yuan ante los agentes. El detenido tildaba a su hija de «desgraciada», pues pensaba que el asunto era un tema «familiar» y no «legal» y que por eso no debería haberlo llevado ante la justicia.

Durante su estancia en la cárcel, Yuan inició una huelga de hambre y tuvo varios conflictos con sus compañeros de celda. Tanto la exesposa del hombre como su hija tuvieron que colaborar con la policía. La hija escribió una carta de entendimiento hacia su padre, quien a partir de ese momento comenzó a adaptarse a la vida en prisión y a colaborar con las autoridades.

El suceso se ha viralizado en la red social china Weibo a través de un video que narra los hechos y que ya cuenta con 3 millones de visualizaciones. Los principales medios de comunicación chinos han compartido la historia, sin embargo, ninguno de ellos aclara el momento en el que sucedieron los hechos.

Los internautas han expresado su indignación ante el comportamiento del abuelo. «¡Qué inútil es un padre así! ¡Él no cambiará hasta que muera! ¡La hija debería cortar su relación con él!», comentaba uno de los usuarios. Otro de ellos ha querido dejar claro que «la extorsión y la violencia son delitos y definitivamente no son ‘asuntos de familia'».