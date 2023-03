Seguí el minuto a minuto del discurso de Alberto Fernández en el Congreso: «Estamos abocados a reducir la inflación»

Este miércoles 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández encabeza la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y da su cuarto discurso frente a la Asamblea Legislativa. Hoy se reencuentra con la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de los conflictos internos que atraviesa el Frente de Todos por las candidaturas electorales.

Las palabras del mandatario frente al Parlamento transcurren en medio de las tensiones que existen entre la Casa Rosada y el kirchnerismo, acentuadas por el armado electoral de cara a las elecciones de este año, sumado a que el Presidente deberá tomará asiento junto a la titular del Senado, con quien no comparte actividad desde hace meses.

Pasaron seis meses desde la última vez que se vieron las caras quienes fueran compañeros de fórmula, cuando el mandatario la visitó en su departamento tras haber sufrido el intento de atentado en su contra, y nueve desde que se mostraron en un escenario. En esa oportunidad fue en un acto en YPF, apenas horas antes de que renunciara el exministro de Producción Matías Kulfas, uno de los leales de Fernández.

La presidenta del Senado abrió la asamblea legislativa e invitó a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, a izar la bandera nacional. Acto seguido, todos los presentes en la Cámara de Senadores entonaron las estrofas del himno argentino.

La palabra de Alberto Fernández

El Presidente comenzó mencionando la pandemia de coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania. Luego, destacó los 40 años de democracia de la República Argentina. «Argentina ha sostenido su institucionalidad. Es un logro que a todos debe enorgullecer», dijo.

Luego le pidió a la Justicia que profundice la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Observó hacia donde están sentados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, miembros de la Corte Suprema, y enfatizó: “Le pido (a la Justicia) que actúe con la misma premura que archiva causas en la que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados”.

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

Críticas a los medios

El jefe de Estado llamó la atención sobre algunos medios que «expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno» que «tergiversan la realidad de manera intencionada».

«Yo tengo la tranquilidad de hacer esta observación sabiendo que durante mi gobierno nadie ha sido censurado o castigado por sus expresiones», añadió.

Moderación

Recogiendo el guante sobre los que lo acusan de ser moderado o «tibio»- incluso miembros de La Cámpora-, el Presidente indicó enfático: «Fui yo, con mi moderación, el que garantizó una vacuna para todos los argentinos. Fui yo quien estuvo al lado de Lula y Evo Morales. Fui yo el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injsutamente”.

Justicia

Respecto a la Justicia argentina, Fernández recordó que como presidente hace «todo lo posible para que la justicia argentina vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular».

Malvinas

Fernández celebró la presencia de Juan José Fernández, excombatiente de Malvinas. “Hoy se pudo jubilar gracias a la ley 27.329, es padre de 3 hijos, todos profesionales, y permanece activo en su vocación de seguir sirviendo a su país”, precisó.

“Tengo la convicción de que Malvinas nos une en una causa nacional que convoca y moviliza al pueblo argentino (…) Volvamos a decir: las Malvinas fueron, son y serán argentinas», añadió.

Política exterior

El mandatario defendió su gestión integradora en la región y destacó el rol fundamental del bloque regional Mercosur. “Cómo nos íbamos a ir si ahora en Brasil está nuestro compañero Lula da Silva. Se nos provocó para romper el Mercosur”, aseguró.

Economía

“Sé que somos más los que no queremos un país injusto. La economía volvió a crecer durante 2022. Creció un 5,4%, uno de los que más creció en los últimos años. En 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Si no crecemos, no hay nada para distribuir», indicó el Presidente.

“No dibujo un mundo irreal” y “sé lo que está sucediendo”, aseveró el jefe de Estado. “Puedo hablar francamente de la pobreza, la inflación, la inseguridad y los malos ingresos”, pero “también veo cómo (en ese contexto) se intenta generar desánimo y malestar”.

