Según Aníbal Fernández, el festejo de cumpleaños en Olivos fue “un error” sin impacto electoral

Aníbal Fernández. Foto: NA.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández compartió el diagnóstico de que la participación del Alberto Fernández en el festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos fue “un error” pero consideró que no tendrá un impacto electoral.

En diálogo con El Gíglico por Radio Rivadavia, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio afirmó que “Alberto es un tipo honesto que no tiene que dar demasiadas explicaciones para demostrar que es honesto”.

Opinó que el escándalo de Olivos no va a afectar su imagen “en nada”, y si bien admitió que se trató de un “error”, cuestionó a la oposición por valerse de esa situación para hacer leña del árbol caído.

“A mí tampoco me gustó lo que pasó. Es un error del que hay que hacerse cargo pero no es un tema que signifique algo oprobioso e insostenible”, subrayó el ex funcionario kirchnerista.

“En esto se vale la oposición que no tiene absolutamente nada que ofrecer para tratar de conquistar un pedacito de esa buena relación que Alberto tiene en un mundo donde tiene que hacerse cargo de cuatro años de la catástrofe que significó el gobierno anterior y de la pandemia”, agregó.

El escándalo estalló a partir de la viralización de una foto en la que se ve a la pareja presidencial sin barbijo y sin respetar la distancia mínima obligatoria junto a una decena de personas en la celebración del cumpleaños de la Primera Dama del 14 de julio del año pasado, cuando el país cumplía una estricta cuarentena por disposición del propio Gobierno nacional.

Aníbal Fernández minimizó el hecho y al igual que Alberto Fernández apuntó a Yañez como la principal responsable, a fin de desligar al presidente del “error”.

“Es un error. Yo no dejo de criticarlo. No creo que sea una cosa. Si la licenciada Yañez organizó un cumpleaños en contravención sanitaria es un tema que no tiene nada que ver con la función pública”, explicó.

“En todo caso lo que sucedió se agota en sí mismo. Un año y un mes pasó para que todo esto se revuelva y se presenta como se quiere presentar”, expresó el dirigente peronista, que arremetió contra la oposición y los medios por magnificar un tema que, a su juicio, no merece la relevancia que se le está dando.

“Van a tratar de hacer todo lo que puedan con eso dos o tres días y después van a inventar algo nuevo porque envejece el tema”, concluyó.





