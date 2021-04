Según BMW, la Argentina es el país más complicado para importar, salvo Venezuela

En ese sentido, el directivo estimó que si no hubiera trabas al ingreso de vehículos, el mercado de lujo, en la Argentina, podría ser de entre 5% y 10%. “Con un volumen de ventas cercano a un millón de unidades, como el país alcanzó en algunos años, los autos premium podrían llegar a 50,000 unidades y nuestra marca tener un volumen de ventas de 12.000 vehículos”, señaló. Sin embargo, la situación es muy distinta. En 2020, comercializaron unas 1.300 unidades entre las marcas BMW y MINI y para el 2021 no tienen, por el momento, certeza de la cantidad que estarán autorizados a importar.

Periodista: En las actuales circunstancias, con cupo para importar, ¿BMW de Argentina es rentable?

Alexander Wehr: Con el volumen de vehículos que estamos pudiendo importar, no somos sustentables. El año pasado, el 50% de nuestra red de concesionarias trabajó a pérdida. Nos gustaría poder vender más, cinco o seis veces más, pero no es posible. Entendemos la situación del Gobierno pero esa es nuestra situación.

P.: ¿Este año recibirán un cupo mayor?

A.W.: No lo sabemos. Todavía no tenemos información oficial del Gobierno pero, si son volúmenes como en 2020, no nos alcanza para sobrevivir.

P.: Sacando Venezuela, ¿la Argentina es el país más complicado para importar autos en la región?

A.W.: Es bastante complicado (Risas). Nosotros podríamos traer más autos porque hay clientes para comprarlos pero entendemos la situación del Gobierno. También Brasil es difícil. Tiene aranceles altos

P.: No lo dijo abiertamente pero, por su respuesta, entiendo que es el país más cerrado para importar.

A.W.: Coincido con usted.