Según especialistas, en Alemania las empresas seguirán necesitando subsidios – Télam

Pese al crecimiento registrado en la actividad econmica alemana en el primer semestre del ao impulsada por el comportamiento de sus exportaciones, “todava llevar mucho tiempo la recuperacin del impacto de la pandemia”, afirm el presidente del Instituto Alemn de Investigacin Econmica (DIW), Marcel Fratzscher.

El analista asegur que “ser necesario continuar con subsidios de corta duracin y polticas de ayuda a empresas”.

“En los prximos dos aos habr que contar con algunos contratiempos, y todava nos llevar mucho tiempo recuperarnos de esta pandemia en trminos econmicos; siempre sern necesarios los subsidios de corta duracin y las ayudas a las empresas”, afirm el experto alemn en una nota de opinin publicada por la agencia de noticias DPA.

En esa lnea, explic que “si se cierra un puerto en China porque all se desat un brote de coronavirus, eso tambin es un gran problema para la economa alemana, porque se interrumpen las cadenas de suministro, la pandemia an no ha terminado y an se subestiman los riesgos econmicos que provoca”.

“Los cuellos de botella en el suministro de materiales importantes estn teniendo un impacto negativo y las insolvencias empresariales tambin son un problema importante a tener en cuenta”, argument, y dijo que “muchas empresas han agotado sus reservas, estn endeudadas o tomarn conciencia de que su modelo de negocio no es el adecuado porque la economa ha evolucionado y ha cambiado”.

Adems, explic que “el ao pasado se desplomaron los precios de la energa y los precios en general debido a la reduccin temporal del IVA aplicada por el Gobierno alemn para paliar los efectos de la pandemia, pero ahora vuelven a subir, son efectos de base”.

El titular del instituto destac, sin embargo, que “estn muy lejos de registrar una inflacin problemtica”, y que el Banco Central Europeo (BCE) “ha demostrado una y otra vez que puede garantizar la estabilidad de los precios y de los mercados financieros y seguir hacindolo en el futuro”.