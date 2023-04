Según Forbes, Marcos Galperin es el empresario más rico de Argentina

Marcos Galperin, Gregorio Pérez Companc, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekián, Alejandro Bulgheroni y Eduardo Costantini son los empresarios más ricos de la Argentina, según un ránking de la revista Forbes.

Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, se mantiene en el tope de la lista de millonarios argentinos y ocupa el puesto 552 del ránking general (el año pasado ocupaba el puesto 764) con una fortuna valuada en US$ 4.900 millones.

Lo sigue Pérez Companc y su grupo familiar, propietarios de la alimenticia Molinos Río de la Plata, quienes, con un patrimonio de US$ 2.900 millones, ocupan el lugar 1027 (en 2022 ocupó el puesto número 1096).

En el tercer lugar se encuentra Rocca, dueño del Grupo Techint, con una fortuna de US$ 2.700 millones, en el puesto número 1.104.

Eurnekián, presidente de Corporación América, ocupa el puesto 1.575 con un patrimonio de US$ 1.900 millones.

Bulgheroni, de Pan American Energy Group, posee un patrimonio valuado en US$ 1.800 millones y ocupa el número 1.647 del ránking.

