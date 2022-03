Según la ONU, más de tres millones de personas huyeron de la guerra en Ucrania

Más de 3 millones de personas huyeron de Ucrania en los 20 días que lleva la invasión rusa, entre ellos casi un niño por segundo, informó este martes la ONU.

«Hemos llegado a la cifra de tres millones de personas», aseguró Paul Dillon, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a la prensa en Ginebra.

La cifra incluye a unos 157.000 ciudadanos de otros países, agregó el vocero de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El organismo de la ONU para la infancia (Unicef) dijo que unos 1,4 millones de niños y niñas abandonaron Ucrania desde que empezaron las hostilidades, el 24 de febrero pasado.

En los últimos 20 días tras la invasión rusa de Ucrania, cerca de 1,4 millones de niños se han visto obligados a huir del país, unos 55 por minuto o «prácticamente un niño por segundo», dijo James Elder, vocero de Unicef, en una rueda de prensa en Ginebra.

Polonia es el país que más refugiados de Ucrania ha recibido. Foto: XINHUA

«Esta crisis, por su velocidad y su magnitud, no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial», reiteró.

El portavoz subrayó que los niños corren «el riesgo de verse separados de sus padres, sufrir violencias, ser explotados sexualmente o servir al tráfico» de personas.

El organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) cifró este martes en 2,95 millones la cantidad de personas que se fueron de Ucrania hasta el lunes.

‼️3 million people have been displaced by the invasion in #Ukraine.

Millions more may be affected if the war does not end. pic.twitter.com/hlkB9qhJt2

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 15, 2022