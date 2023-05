Según Uberti, Antonini lo llamó para recuperar los u$s800 mil de la valija

“¡Mintió!”. “Deliberadamente mintió y a mí me perjudica”. Tajante y ofuscado, el extitular del OCCOVI Claudio Uberti pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio oral por el presunto contrabando de casi u$s800 mil en la valija de Guido Antonini Wilson y apuntó hacia la testigo Emilie Guiot, excoordinadora de desayunos y almuerzos del hotel Sofitel. Tal como informó Ámbito, la semana pasada, la mujer -desde Francia donde reside y trabaja como asistente de dirección de una importante cadena de supermercados- ubicó, sin dudar, al exfuncionario compartiendo mesa con el venezolano que buscó ingresar el dinero, en torno a las mismas fechas de 2007. “Me llamó poderosamente la atención cómo relataba las situaciones tantos años después”, sostuvo Uberti que negó ser un cliente asiduo ni ser comensal frecuente con el exministro Julio De Vido. “¿Por qué mintió? No lo sé. No creo que haya recibido ningún llamado”, lanzó con suspicacia. Para ejemplificarlo, leyó el textual de la declaración de la testigo en la instrucción (hace años) y que fundó la elevación a juicio: allí decía que “nunca” había visto a Uberti con Antonini.

Pero un dato central con el que el ex OCCOVI inauguró su segunda declaración fue que recordó algo que no se sabía hasta ahora: luego del decomiso de la maleta a su arribo a Aeroparque, Antonini Wilson lo llamó varias veces a Uberti preocupado por recuperar el dinero y por su situación judicial. “Después del hecho me comuniqué con Antonini Wilson. En una o dos oportunidades lo atendí a ver qué quería. Recuerdo que me llamó preocupado por su dinero y su situación. Yo le dije que no era con quién tenía que hablar, que lo arregle por sus medios. No fue amable mi respuesta”, relató ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 que se interesó en saber si había mencionado algo en relación al destino de esos fondos. Dijo no recordar. El fiscal Marcelo Agüero Vera preguntó qué le pedía en concreto el venezolano. “No podía intentar nada. No era la persona indicada. No se lo dije en buenos términos”, respondió.