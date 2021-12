Según una ONG, Alemania alcanzó una tasa récord de pobreza por la pandemia

Un 16,1% de los alemanes vivían en 2020 por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone una tasa récord impulsada por los efectos de la pandemia del coronavirus, según un informe presentado por la Asociación General Paritaria que agrupa a varias organizaciones de apoyo contra la exclusión social.

La pobreza afectó en 2020 a 13,4 millones de personas, según el informe de la ONG citado por el programa de televisión local Tagesschau.

El informe se basa en los datos del microcenso realizado por la Agencia Federal de Estadística (Destatis) y destaca que hasta ahora con este método nunca se habían registrado tasas de pobreza similares, lo que constituye «un triste récord» sobre el 15,9% en exclusión social registrado en 2019.

La tasa está en lento pero constante aumento desde 2006, cuando se situaba en el 14%.

