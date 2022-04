Segundo día de paro y movilizaciones por paritarias en Río Negro

Los gremios que nuclean a trabajadores de la educación, salud y estatales de la provincia de Río Negro, permanecen en su segunda jornada de paro que incluye movilización en Viedma y otras localidades, en reclamo de mejoras salariales.

Además, las diferentes medidas de fuerza se intensificaron con lo anunciado por el gobierno rionegrino al decidir que «los salarios docentes de abril se liquidarán con el 4% de aumento, pero se descontarán tres días de paro, dos correspondientes al mes de marzo y uno de abril», lo que generó un fuerte rechazo.

Esa suba anunciada por el ejecutivo conducido por Arabela Carreras se encontraba enmarcada en el ofrecimiento de un incremento del 24% para el primer semestre, el cual había sido rechazado por el Congreso de delegados sindicales de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), que ya convocó a otra medida de fuerza para el 4 y 5 de mayo.

Por su parte, los trabajadores estatales representados por ATE protestarán frente a la sede del Servicio de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) y la cartera de Desarrollo Humano, en tanto que el miércoles se concentrarán frente al Ministerio de Educación y el jueves en la de Salud.

Inicialmente, desde ATE habían aceptado el aumento del 24% para el semestre junto a un bono de 15 mil pesos, pero reclamarán volver a negociar el porcentaje y anticipar la revisión que había sido pactada para la primera quincena de junio.

Los profesionales de la salud no integran las negociaciones formales de paritaria en la provincia y no aceptaron el 24% ofrecido por el Ministerio de Trabajo, que no reconoce al gremio porque «formalmente no está constituido», según declaraciones a la agencia Télam.

Por último, la seccional Río Negro de UPCN aceptó la propuesta del gobierno provincial de la suba del 24% para el primer semestre.