Seis consejos para aprovechar mejor el tiempo de juego

1) Explora tu lista de juegos pendientes, recuerda comenzar poco a poco

Olvídate de analizar todo tu catálogo. Comienza por hacer una lista corta de hasta cinco juegos en los que realmente quieres ponerte al día. Después, reduce tus opciones a un juego favorito. Elegir un solo juego te permitirá establecer un objetivo alcanzable mientras continuas con tus otras sesiones.

Como recomendación, comienza con un juego corto. Una vez que hayas eliminado un juego de tu lista, te habrás probado a ti mismo que eres capaz de avanzar con tus pendientes, aunque aún te queden varios en el tintero. Cuanto antes lo hagas, más rápido podrás pasar al siguiente.

2) Establece una nueva regla: no tienes que terminar todo

Hay demasiados juegos de calidad que saldrán este año como para perder tiempo en videojuegos tediosos. En 2022, cuídate un poco más y abandona los juegos cuando te hayas cansado, no cuando el juego te lo indique. Asegúrate que al final de cada sesión, te sientas satisfecho con el tiempo que has pasado jugando.

No todas las historias mantendrán tu interés en su totalidad, y eso está bien. Del mismo modo, muchos juegos, incluso títulos para un solo jugador, obstruyen sus etapas finales con tareas repetitivas para mantener a los jugadores involucrados. No tienes la obligación de quedarte atrapado, por convincente que sea. Los juegos son un pasatiempo en el que nos divertimos, pero es fácil olvidarlo bajo la presión constante de probar nuevas actualizaciones. Es momento de descubrir nuevas experiencias de juego.

Videojuegos Adsl Zone

3) Ser competitivo: concéntrate en entrenar, no en rangos o victorias

Para los jugadores competitivos fanáticos de Valorant, League of Legends, Rocket League, o Halo, o para aquellos que están buscando nuevos desafíos, este nuevo año es un buen momento para entrenar tus habilidades, formar escuadrones con tus compañeros y obtener victorias juntos. Esto es increíblemente satisfactorio, pero puede conducir fácilmente al fracaso si te enfocas en los aspectos equivocados.

Una vez que te hayas involucrado en la vida competitiva de un juego, es difícil no obsesionarse con el nivel que te asignan. Las comunidades competitivas están llenas de jugadores que se quejan de estar «atrapados» en determinados niveles, de perder debido a sus compañeros de equipo, o por lo injusta que es la selección de equipos. Las victorias se sienten geniales, sin embargo, el primer paso para mejorar es aceptar que vas a perder.

Las victorias y las derrotas van y vienen, así que no te dejes atrapar por ellas. Concéntrate en lo que importa: tu desempeño personal. Además, si tu partido es una causa perdida, intenta practicar durante las rondas restantes en lugar de desperdiciar ese tiempo. Al final de cada juego, elige tus habilidades más destacadas, luego piensa en las formas en que podrías mejorar, en especial, las cosas donde salieron mal. De forma constructiva, habla con tus compañeros de equipo y no tengas miedo de probar nuevas estrategias, incluso si no funcionan.

4) Microtransacciones: establece límites semanales o mensuales

Las microtransacciones son un aspecto aparentemente inevitable de los juegos en estos días, y aunque eso no suele ser un problema. Pueden ser deseos en Genshin Impact, máscaras por tiempo limitado en Fortnite o paquetes de Ultimate Team en FIFA. Si te sorprendiste gastando en juegos con mayor frecuencia de lo que quisieras en 2021, ponte algunos límites para este año.

5) Pases de batalla: en realidad termina uno esta vez

Pases de batalla: los compramos por las geniales recompensas escondidas al final, pero ¿con qué frecuencia los terminamos? Seamos honestos. Al comienzo, es posible que avancemos con entusiasmo a través de los niveles y obteniendo recompensas, pero al final, por lo general, ya perdimos tantas noches de sueño que no pasamos la mitad del camino. Si vamos a empezar de nuevo, hagamos el esfuerzo de terminarlos esta vez. Al menos uno de ellos, porque no tenemos tanto tiempo libre.

6) Géneros: prueba algo nuevo

Siempre preferiremos los juegos que amamos, sin embargo, nuestro brillante pasatiempo está repleto de tantos estilos de juego que es hora de romper el molde y buscar juegos nuevos.

Los juegos en sí no necesitan ser nuevos, solo nuevos para ti. Si buscas inspiración, explora un catálogo de suscripción como Game Pass para ver lo más destacado. Expandir esos horizontes te permitirá hacer mejores recomendaciones a tus amigos y quizás puedas encontrar un nuevo amor.