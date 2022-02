Seis países africanos desarrollarán vacunas de ARNm para el continente

Seis países africanos fueron seleccionados para establecer centros de producción de vacunas de ARN mensajero (ARNm) en ese continente, que tiene la tasa de vacunación contra el coronavirus más baja del planeta, anunció este viernes la Organización Munidal de la Salud (OMS).

Egipto, Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez serán los primeros receptores de la tecnología del centro global de vacunas de ARNm de la OMS, una iniciativa que pretende garantizar el abastecimiento de vacunas en la región para luchar contra la pandemia de Covid-19 y otras enfermedades futuras.

«Ningún otro hecho como la pandemia de Covid-19 ha mostrado que la dependencia en un puñado de compañías para suministrar bienes públicos globales es peligrosa», dijo el director general de la agencia sanitaria de Naciones Unidas, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«La mejor forma de abordar emergencias sanitarias y alcanzar una cobertura sanitaria universal es incrementar significativamente la capacidad de todas las regiones para fabricar los productos sanitarios que necesitan», agregó.

Thank you for your strong leadership on #VaccinEquity and intellectual property waiver, my brother President @CyrilRamaphosa. Fully agree on prioritizing sustainable Africa-led solutions to ensure access to vaccines and health tools and resilience to meet healthcare needs. pic.twitter.com/nrBwlcrRrt

