Senado aprueba paquete de rescate por coronavirus

rescate económico por 2,2 billones de dólares que proveerá ayuda a empresas, trabajadores y sistemas de salud afectados por la pandemia de coronavirus.

La votación unánime se dio a pesar del recelo en ambos bandos acerca de si la medida va demasiado lejos o no lo suficientemente lejos, y corona varios días de tortuosas negociaciones que tenían como telón de fondo un Washington que enfrenta un desafío nacional como nunca antes.

La medida, contenida en 880 páginas, es el plan de rescate económico más grande en la historia de Estados Unidos. El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell se veía cansado y apesadumbrado al anunciar la votación, y eximió a los senadores hasta el 20 de abril, aunque prometió convocarlos a Washington si es necesario.

“La iniciativa de ley ante nosotros es histórica porque tiene como fin hacer frente a una crisis histórica”, dijo el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. “Nuestro sistema de salud no está preparado para cuidar a los enfermos. Nuestros trabajadores están sin trabajo. Nuestras empresas no pueden trabajar. Nuestras fábricas están paradas. Los engranes de la economía estadounidense se han detenido”.

El paquete de rescate tiene como fin apuntalar a una economía que cae en picada hacia una recesión o algo peor, y a una nación que enfrenta una enfermedad que ha matado a casi 20.000 personas en todo el mundo.