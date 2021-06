Senado| Nora Giménez se reunión con el secretario de Pymes y ultimaron detalles de un nuevo “Programa de Empleo Joven” – NCN

En una reunión que tuvo como participante a la presidenta de la Comisión de Economías Regionales y Pymes, Nora Giménez, se confirmó la presentación de Programa de Empleo joven para Pymes, destinado a personas de entre 18 y 24 años, junto al Ministerio de Trabajo, para todo el país.

Quien dio la primicia fue el secretario de Pymes y Emprendedores, Guillermo Merediz, presente en el encuentro que además sostuvo estar presente, en los próximos meses, ante la mencionada Comisión del Senado de la Nación.

Otro de los tópicos que se abordaron fue sobre la necesidad del fortalecimiento de los canales de comunicación para que, todas las herramientas que se brindan para el sector, lleguen a todo el territorio nacional con un carácter distributivo federal e inclusivo.

“Hoy tenemos sectores productivos y de servicios que todavía no recuperaron su capacidad económica, como turismo, gastronomía, cultura y algo de deportes; y otros a los que les está yendo muy bien, con resultados superiores al inicio de la pandemia”, señaló Merediz. Y agregó “se está creando empleo sostenido en el ámbito de la producción industrial, esto es autopartistas, línea blanca y maquinaria agrícola, en donde, por ejemplo, tienen toda la producción vendida hasta fin de año”.

“Desde el Gobierno estamos abordando esta doble foto que es muy diversa con herramientas específicas y diferenciadas, siendo un sector muy heterogéneo estamos asistiendo a todos y vamos a continuar trabajando para contener y desarrollar a todo el sector”, señaló el funcionario del Ministerio de Producción y agregó “hemos creado 26 líneas de créditos por 220 mil millones de pesos. Por cada necesidad armamos una línea de financiamiento y seguiremos ampliando todo lo necesario para proteger y alentar la recuperación en sectores como el de turismo, gastronomía y cultura, que siguen teniendo una situación difícil”.

“El año pasado se dieron créditos como nunca en la historia de la Argentina. Para sopesar los montos, en 2020 se entregaron 654.000 créditos desde la Secretaría, contra 1.600 del año 2019”, indicó Merediz en reunión con Giménez.

En cuanto a la morosidad crediticia, Merediz señaló que no observan una generalización del tema y manifestó que “recientemente se coordinó con el Banco Central la Comunicación 7285 por la que si una Pyme hoy no paga ese crédito que se le brindó el año pasado, no cuentan con penalidad y se reprograma el pago sin recarga de intereses”.

Entre las novedades que rescató el funcionario fueron la creación dela Agencia Nacional de Capacitación Pyme y la próximas presentaciones del Programa de Empleo Joven para el sector, enfocado en personas de entre 18 y 24 años y una propuesta novedosa de Régimen de la Factura de Crédito Electrónica.

“Nuestro objetivo es que todas las pymes sean escuchadas. Donde hay un problema hay que abordarlo y por eso es bueno escuchar todas la solicitudes y planteos que recaban los legisladores”, comentó Merediz.