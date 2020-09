Senado: se reactiva hoy en recinto puja por traslados judiciales y mañana habrá audiencia pública

Luego, Naidenoff disparó: “¿Qué hizo el oficialismo con el número? Rechazó esa resolución en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como la jueza resolvió la cautelar y en la resolución de la cautelar rechazó la pretensión respecto de los camaristas, resulta ser que hoy, justamente, este proyecto no está para su tratamiento. Este proyecto, quizás, no lo tratemos porque la jueza modificó su criterio inicial. Entonces, ¿saben qué? La ley hay que cumplirla. Uno puede estar o no de acuerdo con el fallo. Lo que ustedes tendrían que haber hecho es cumplir con la precautelar; pero lo que han hecho es un rechazo, discutiendo en la Comisión de Asuntos Constitucionales una medida precautelar. Ahora, cuando la cautelar se resolvió y es afín a los intereses de lo que hoy cuestionan, no se lo incorpora para su tratamiento en el orden del día. Así son las cosas, presidenta”.

Tras una convocatoria de sesión sin este tema que se lanzó anteanoche, el oficialismo realizó un agregado durante la tarde de ayer y el Frente de Todos ahora dará vida a esta cuestión. Será, en realidad, la previa de la audiencia pública que realizará la comisión de Acuerdos mañana, desde las 10.30, para tratar los traslados de Bruglia, Bertuzzi y otros ocho magistrados. Para el oficialismo, todos fueron empujados de manera irregular durante el gobierno macrista -así lo dijo también el Consejo de la Magistratura, con voto clave de la lavagnista Graciela Camaño-, pese a que contaron en su momento hasta con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

La sesión también servirá para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a internet, la telefonía y la TV paga. Con mayoría en la Cámara alta, el Frente de Todos sellará la decisión del Ejecutivo, que para ser desactivada necesita el rechazo -hoy, imposible- de ambas Cámaras del Congreso.

La norma en cuestión también suspende “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades”, y agrega: “Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción”.

Curioso consenso

Durante la reunión de hoy en el recinto -desde las 15-, la Cámara alta apoyará una declaración sobre “el histórico consenso para que la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada por un representante de las naciones latinoamericanas”, ante el intento de los Estados Unidos de impulsar a Mauricio Claver-Carone como presidente de la entidad.

En la iniciativa se desliza que el consenso en esta cuestión siempre fue de tipo unánime y fuera de discusión durante décadas. Anteayer, por este mismo tema, el kirchnerismo en Diputados -tándem Sergio Massa y Máximo Kirchner- realizó una interpretación distinta para resolver el protocolo de trabajo virtual, situación que dinamitó lo poco que quedaba de buen clima en la Cámara baja.

Por otra parte, el Senado también avanzará con el proyecto sobre capitales alternas enviado en febrero pasado por el Poder Ejecutivo con el fin de “descentralizar” la administración pública, y un dictamen para crear un “programa nacional de prevención y concientización” sobre el ciberacoso, también llamado “grooming”, entre otras iniciativas.