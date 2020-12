Senado| Tenso cruce en la comisión de Acuerdos por la designación de una jueza – NCN

El pedido de acuerdo en el Senado para la continuidad en sus cargos de dos jueces mayores de 75 años, una de las cuales es esposa del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, generó un tenso intercambio de opiniones entre senadores del oficialismo y de la oposición y motivó un pedido de disculpas a la expositora.

Durante la videoconferencia de la comisión de Acuerdos, senadores del Frente de Todos replicaron críticas de sus pares de Juntos por el Cambio por el nombramiento de magistrados en edad de jubilarse e incluyeron el caso de la jueza la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, que continúa en su puesto sin acuerdo del Senado pese a haber cumplido los 75 años.

Los casos que despertaron reparos de parte de la bancada opositora fueron los del juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de CABA, Luis Alberto Imas, y el de Silvia Mora, jueza del Tribunal en lo Criminal y Correccional 10 de CABA y esposa de Ricardo Recondo, vice del Consejo.

«Yo no soy un apéndice de mi marido», expresó Mora, ante preguntas sobre su parentesco formuladas por el senador Martínez, durante la reunión virtual de la comisión.

«A mi me gusta trabajar y estoy en condiciones psicofísicas de trabajar», expresó por su parte el juez Imas ante los senadores.

En el turno de las preguntas, Martínez interrogó a Mora respecto a sus vínculos familiares y la jueza rechazó las insinuaciones del senador de la oposición al sostener que no es «apéndice» de su marido y aclaró que «el pedido de nuevo acuerdo» lo envió «antes de cumplir 74 años».

«Esto me duele. Yo no soy apéndice de mi marido. Soy absolutamente independiente de la ideología política del doctor Recondo o de su actividad. Soy Silvia Mora, con 40 años de actuación en la Justicia, sin haber tenido una sola sanción. Esto de decir que porque mi marido trabaja en el Consejo se me va a otorgar o no, lo decidirán ustedes», expresó.