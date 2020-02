Senador Luenzo «El endeudamiento desmesurado e irresponsable se tiene que terminar en la Argentina»

Para el chubutense, hubo «un criterio político en la política con bonos y la deuda que llevó adelante el macrismo», que «desnuda un sesgo ideológico del neoliberalismo» y llamó a «dar un debate amplio sobre la deuda».

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de la deuda es «una herramienta fundamental que está solicitando el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso para que la Argentina se pueda poner definitivamente de pie«. Así lo expresó el legislador luego de que la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta acordara un dictamen favorable.

Luenzo, además, resaltó «el acompañamiento que está mostrando la oposición en ambas cámaras» entendiendo que «la Argentina necesita consensos amplios y plurales en materia macroeconómica y fundamentalmente con la deuda» ya que «estaremos frente a una negociación que no será sencilla con los acreedores, con vencimientos tanto de inversores institucionales como organismos multilaterales, que junto con un PBI en profunda caída durante los últimos años han derivado en un cuadro de gran complejidad, como lo está explicando el Presidente Alberto Fernández ante los principales líderes mundiales«.

Por ello, el chubutense subrayó que «desde todos los sectores políticos, económicos y productivos, sociales, de los trabajadores y de las entidades intermedias, debemos acompañar al gobierno nacional en esta negociación para poder arribar al mejor acuerdo posible para la Argentina«.

En ese marco, el legislador chubutense sostuvo que «la política de endeudamiento desmesurado se tiene que terminar en la Argentina» y sostuvo que «el FMI debe tomar nota de haber habilitado y acompañado por ideología a una gestión anterior que no cumplió ninguno de los compromisos que asumió durante 4 años«.

«Junto al análisis económico, en Argentina debemos impulsar un amplio debate en materia de para qué se va a emitir un bono y cómo va a ayudar a generar trabajo en la Argentina, porque de lo contrario seguiremos hipotecando generaciones de argentinos«, lamentó el legislador.

Por ello, Luenzo sostuvo que «debatir un criterio amplio implica salir de un esquema específicamente económico, tributario o contable o de ratio de PBI vs Deuda por ejemplo«. «Lo que necesitamos es avanzar en un consenso en materia de desendeudamiento, que no vamos a hipotecar ni un peso más del presupuesto en bono soberano si no es para infraestructura o para sedimentar una política de desarrollo que genere miles de empleos en todo el país«, concluyó.