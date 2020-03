Senador nacional de Río Negro presenta proyecto para que trabajadores sanitarios no paguen ganancias

El senador nacional de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó hoy un proyecto de ley que establece que los trabajadores sanitarios de todo el país, tanto del sector público como el privado, sean exceptuados durante este año del pago del impuesto a las ganancias como consecuencia de la emergencia por coronavirus.

Weretilneck sostuvo que “es un reconocimiento indispensable para con aquellos que ponen su esfuerzo y compromiso día a día en la lucha contra esta grave enfermedad que hoy aqueja a nuestro país”.

“Los trabajadores de la salud de todo el país están luchando incansablemente contra el coronavirus, poniendo en riesgo su vida, realizando horas extra y guardias no habituales. En forma de reconocimiento, presenté un proyecto para exceptuarlos del pago del Impuesto a las Ganancias”, detalló en profundidad el senador nacional de Río Negro.

“Solicitamos al Poder Ejecutivo que exceptúe por el ejercicio fiscal 2020 el pago del Impuesto de Ganancias a todo el personal sanitario, ya que el cobro por parte de muchos de ellos de un monto extraordinario a partir del cumplimiento de horas extras como de guardias no habituales, hará que sean alcanzados por el impuesto cuando normalmente no lo son”, explicó el ex gobernador de Río Negro en un comunicado.

Para concluir, Weretilnek, dijo que “esto haría que el tiempo extra en el que ponen en riesgo su salud no sea adecuadamente remunerado”. Por esa razón, argumentó, “se solicita se los exceptúe del impuesto en el corriente ejercicio fiscal”.

