Sentamos las bases para un crecimiento sostenido de Santiago del Estero

El gobernador Gerardo Zamora habló de diversos temas en Libertad de Opinión.

El próximo domingo los santiagueños elegirán gobernador y vice por los próximos cuatro años y el candidato del Frente Cívico, Gerardo Zamora, estuvo en los estudios de Libertad de Opinión en el que hizo un balance de su gestión y también se refirió al Santiago del futuro.

“Los santiagueños hoy transitamos una etapa importante. Partimos de bases sólidas, consolidadas para un crecimiento sostenido de Santiago del Estero. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, firmábamos un convenio con el observatorio de la deuda social, abrimos las puertas para generar un estudio y la verdad que los números fueron auspiciosos. No se publicará este estudio aún sino sería una inforamción utilizada electoralmente. Lo dejamos para después de las elecciones para trabajar sobre el camino que tenemos para llevar adelante una provincia que tiene una firmeza desde lo social”, comenzó diciendo el gobernador, analizando lo concretado en la provincia.

También agregó que durante este tiempo no sólo se generó infraestructura para la cultura, el turismo, el deporte, sino que también logramos ser “una provincia que es la primera productora del país de algodón, la primera de ganado vacuno del noreste argentino; la primera productora de caprino del país. Esto es a lo que me refiero cuando digo que sentamos bases importantes. Si bien la pandemia mermó muchos indicadores, no nos escapamos de esa coyuntura, y en ese marco tomamos medidas anticíclicas. Llegamos con indicadores. Hoy tenemos más movilidad y una situación normal que se ha notado en los últimos sesenta días. Estamos mucho mejor que en el 2019, saliendo de la pandemia que afectó a nivel global. Estoy seguro que se dará el crecimiento de la economía que permitirá consolidar una estrategia en la provincia para mejorar la capacidad industrial, las fuentes de trabajo, la expansión del desarrollo turístico, apuntalar a los jóvenes con mentalidad innovadora. Hacia ese futuro vamos”, agregó.

En el marco de lo proyectado para el futuro dijo que gracias al equilibrio fiscal Santiago tiene la capacidad de mirar hacia el desarrollo sostenido. “Lo que se viene es la unión del sector privado y un estado que apostará gracias al equilibrio financiero, porque sentamos las bases. Avanzamos hacia una provincia en la que todos tengan las mismas posiblidades, conectivad, electricidad, agua, red vial. Lo haremos porque tenemos la capacidad de hacer, ya hicimos lo grueso. Vamos a asociarnos fuertemente con los sectores privados y desarrollar trabajo genuino. Hicimos todo para eso. Todo eso lo queremos hacer si el santiagueños nos da su apoyo el próximo domingo. Cuando hablo de lo social me refiero a los valores fundamentales de la cultura del trabajo, que podamos darle a las generaciones que vienen una mejor provincia”, añadió Zamora.

También recordó que el Frente Cívico es un proyecto de unidad y quien gobierna debe hacer una campaña sin descalificar al oponente y buscar consensos. “Si es necesario también pedir perdón por los errores. Yo no guardo rencor con nadie. Hay que convocar a todos los sectores, incluso a políticos buscando consensos. Nosotros actuamos y actuaremos con resonsabilidad. Eso puede votar el santiagueño el domingo cuando concurra a las hurnas. Somos responsables en el entusiasmo, en el error y en el acierto”, puntualizó.