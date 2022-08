Serbia suspendió un festival europeo LGBTIQ+ por presiones de sectores conservadores

El presidente serbio, Alexandar Vucic, anunció la suspensión del festival LGBTIQ+ EuroPride que se organiza cada año en una ciudad europea y este año iba a ser en Belgrado, citando presiones de sectores conservadores, pero los organizadores aseguran que la actividad se realizará igual.

En una conferencia de prensa, Vucic admitió que los derechos de las minorías sexuales están bajo amenaza en el país al informar que el Gobierno recibió mucha presión de grupos de derecha y representantes de la Iglesia ortodoxa serbia para cancelar el evento.

Muchos de esos grupos conservadores han ganado fuerza en los últimos años y algunos aseguraron escaños en el parlamento durante las elecciones generales de abril en el país.

Vucic mencionó también la crisis con el vecino Kosovo y los problemas de energía, alimentación e inflación que afectan al continente entre los motivos para suspender o postergar el evento, que está agendado del 12 al 18 de septiembre.

«No se trata de si ellos (los extremistas) son más fuertes. Simplemente no se puede gestionar todo, en un momento dado», afirmó, citado por la agencia de noticias AFP.

En la misma conferencia de prensa Vucic propuso extender el mandato de la primera ministra, puesto que actualmente ocupa una lesbiana, Ana Brnabic.

En su esfuerzo por obtener una membresía a la Unión Europea (UE), Serbia se comprometió a proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

The President of Serbia has said today that #EuroPride2022 is cancelled. It is not. Only the organisers can cancel the event. Our full statement. https://t.co/OQ8OWgIFuT

— EuroPride • EPOA (@EuroPride) August 27, 2022