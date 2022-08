Serbia y Kosovo comenzaron a dialogar bajo el amparo de la UE

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, inició este jueves en Bruselas reuniones con los líderes de Serbia y Kosovo, tras un aumento de tensiones provocado por nuevas reglas administrativas y fronterizas denunciadas por los serbios.

«Las recientes tensiones en el norte de Kosovo mostraron una vez más que es tiempo de avanzar hacia una normalización completa de las relaciones» con Serbia, lo cual es una condición para la adhesión de ambos a la UE, indicó Borrell en un tuit.

Borrell se entrevistó por separado con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, antes de reunirlos en el marco de un proceso de diálogo auspiciado desde 2011 por la UE, informó la agencia de noticias AFP.

I am convening this morning the High-level Belgrade-Pristina Dialogue meeting.

Recent tensions in the north of Kosovo have demonstrated yet again that it is time to move forward towards full normalisation. I expect both leaders to be open and flexible to find common ground. pic.twitter.com/T0AhjKd1D3

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 18, 2022