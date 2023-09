Sergey Utkin, analista ruso: «Mientras Ucrania no avance en la contraofensiva es difícil imaginar unas negociaciones»

Sergey Utkin es un académico y analista ruso crítico desde el principio de la guerra con el gobierno de Putin, al que en el pasado llegó a asesorar sobre las relaciones con Europa. Afincado en Moscú, en los primeros meses de la invasión, como miembro del principal grupo de expertos en relaciones internacionales de Rusia, el Instituto Primakov de Economía Mundial, condenó las acciones bélicas del Kremlin. Utkin es ahora profesor de Política Internacional de la University Southern Denmark y el martes participó en Madrid en el Campus Faes 2023. Allí analizó para 20minutos el momento actual de la guerra, la situación social y económica actual de Rusia y las posibilidades de un acuerdo de paz.

Zelenski dijo esta semana que hay países aliados que pierden interés en la guerra. ¿Cree que el apoyo occidental tiene fecha de caducidad?No lo creo. Por supuesto que hay cansancio, pero todo el mundo entiende que hay que apoyarles y que no hacerlo sería catastrófico. En este momento podemos esperar los mismos niveles de apoyo a Ucrania que hemos tenido en este año y medio. La ayuda viene principalmente de Estados Unidos, que proporciona la mayor parte del apoyo militar y, por lo menos el Gobierno actual, sigue queriendo apoyar a Ucrania.

¿La vuelta de Trump podría cambiar esto?Son solo especulaciones las que se están haciendo. Las elecciones en Estados Unidos son dentro de más de un año. Todavía falta mucho y por ahora el apoyo seguirá siendo el mismo o incluso mayor.

Las posturas de ambos países siguen muy distanciadas. ¿Qué escenario llevaría a sentar a ambos en la mesa de negociación?Es muy difícil imaginar algún tipo de conversaciones ahora mismo. Ya se intentó en las primeras semanas de la guerra en Estambul en circunstancias diferentes y antes de las anexiones de Rusia. Para Ucrania la simple idea de aceptar que no van luchar ese territorio anexionado es super doloroso. Probablemente puedan vender tanto a los ucranianos como a los aliados occidentales la idea de que en Crimea hay una situación específica que puede ser tratada por separado, pero no para aceptar que es terreno ruso. Si Ucrania logra en el curso de esta contraofensiva algunas ganancias y recuperar el control de territorios significativos podría demostrar que consiguen cosas que la gente pensaba que no podía y usar ese momento para negociar. Mientras esto no se logre y continúe el estancamiento es muy difícil imaginar unas negociaciones. Ahora cada parte parece mantener la ambición de dar forma a los hechos en el campo de batalla.

¿Habrá líneas rojas en esas negociaciones?Hay muchas líneas rojas. Para Moscú legalmente todas las regiones anexionadas son rusas. Sin embargo, los mapas utilizados por las agencias de noticias estatales rusas enseñan esos territorios como parte del país, aunque están marcados como territorios que están temporalmente controlados por los ucranianos. Se puede ver como una posible oferta a los ucranianos para negociar que dice que «si llegas a la mesa de negociaciones entonces probablemente podrás mantener al menos esto». Para Ucrania esto es una actitud escandalosa. Es muy difícil negociar sobre las fronteras en estas situaciones. Tenemos el caso de Georgia donde la actitud rusa fue durante mucho tiempo similar. Es muy complicado para ellos ceder el control de zonas y aceptar la restauración de la integridad territorial.

Sergey Utkin durante la entrevista con 20minutos. José González

¿Está haciendo Europa suficiente por ayudar a resolver el conflicto?Siempre hay formas de hacer más, pero los niveles de apoyo a Ucrania no tiene precedentes. Europa ha tenido una actitud muy acogedora con los refugiados ucranianos, ha sido un importante proveedor de ayuda financiera de diversas maneras y está proporcionando una perspectiva de desarrollo para Ucrania. La decisión tan rápida y sin precedentes de conceder a Ucrania el estatus de candidato en la UE es un paso simbólico, pero también es, en cierto modo, un motor para la transformación interna del país. Eso sí, es muy difícil llevar a cabo reformas en algunos campos en condiciones de guerra. Hay que vigilar todo ese proceso porque si Ucrania se mantiene en ese estado de transformación inacabada, los altos niveles de corrupción que tiene serán un gran impedimento para sus relaciones y para alcanzar los resultados que busca.

Otras medidas de presión europea fueron las sanciones a Rusia. ¿Están afectando a la economía rusa?Los problemas económicos son significativos, especialmente para el sector bancario, que quedó casi completamente desvinculado de los mercados mundiales. Pero eso no significa que no haya sido controlable por el Gobierno ruso. Han sido capaces de mantenerlo relativamente estable a los ojos de muchos países. A la mayoría de la gente le sigue pareciendo que la vida no ha cambiado tanto, y esta es la actitud que populariza el Gobierno, que intenta hacer ver que todo va bien e incluso que las sanciones acaban de crear un estímulo para el desarrollo industrial ruso, porque las empresas rusas pueden ahora ocupar los nichos que han dejado las empresas occidentales.

¿Es entonces una medida a largo plazo?Exacto. Los efectos de buena parte de las sanciones se verán más adelante, cuando se note la falta de inversión extranjera. Ya se ha producido una caída significativa del tipo de cambio del rublo, que no se ha reflejado inmediatamente en los niveles de precios, pero que sí están subiendo. A largo plazo podría ser un problema. Esta es la actitud de los Gobiernos occidentales, tanto por razones morales como por razones de cálculo pragmático del efecto de las sanciones. No van a entrar en pánico pensando que las sanciones no funcionan ya y por tanto hay que derogarlas. Aunque haya Gobiernos como el de Hungría que está jugando con la idea de que las sanciones han sido una medida equivocada.

A nivel social, ¿ha cambiado la visión de los rusos sobre el conflicto a lo largo de la guerra?Es complicado saberlo porque no hay sondeos de opinión específicos sobre esta cuestión y algunas posturas relacionadas con la guerra son criminalizadas. Te empujan a evitarlas si te importa tu bienestar. Por desgracia, el apoyo a la guerra existe. Hay gente que compra los argumentos del Gobierno de diversas maneras. Piensan que el presidente siempre sabe más y probablemente tenía razones para tomar esta decisión. O que la política mundial es cruel y cínica y que hay que defender nuestros intereses. Del mismo modo, los ciudadanos llevan años escuchando en los medios de comunicación estatales rusos el desastre que es Ucrania, por lo que muchos de ellos se creen la idea de que Rusia está arreglando este desastre. Pero la mayoría de las personas que demuestran un apoyo tácito al gobierno no son muy entusiastas. Creen que estas son las circunstancias en las que tenemos que vivir y que hay cosas que no podemos cambiar. Siguen a lo suyo, trabajando donde lo hacían antes y sin sentir que hay que cambiar radicalmente sus vidas por lo que está pasando. Muchos intentan simplemente ignorar las noticias cotidianas, por difícil que sea. Luego hay un grupo minoritario que son los verdaderos entusiastas de la guerra que tienen una mente neoimperial tradicional de apropiación de territorio.