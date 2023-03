Sergio Berni: «Es triste que el Gobierno Nacional espere a que ataquen a Messi para reaccionar»

Sergio Berni criticó duramente los dichos del Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, y afirmó que es responsabilidad del Gobierno solucionar el problema de la inseguridad en la capital santafecina. “Lo que está pasando en Rosario es que no hay un Estado fuerte y presente en cada uno de los territorios”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quisiera preguntarle por aquella noticia que fue tapa de Noticias, que salió previamente en el programa de Lanata, sobre determinados bienes que usted no tendría bien declarados. ¿Esto tiene que ver con su desaparición de los medios? ¿Lo llamaron a silencio durante un tiempo como un llamado de atención?

Primero, a mi nadie me llama al silencio. Sería no conocerme, aquel que piensa que puede llamarme al silencio.

Segundo, soy una persona que, si no puedo decir lo que pienso, no estoy donde estoy. Y con referencia a esa denuncia de Lanata, usted entenderá que no podría estar en el cargo que cumplo si no tuviera mis cosas ordenadas y de la manera en que se deben declarar.

Presenté, como debe hacerlo un funcionario, sus declaraciones juradas, y, seguramente sigue su curso y en poco tiempo eso será solucionado.

La situación en Rosario

Usted dijo que Rosario era una “zona liberada” y que el problema tiene solución. ¿Podría profundizar su idea?

Rosario tiene solución y es una obligación del Estado solucionarlo.

No comparto los dichos de Aníbal Fernández. La lucha contra el narcotráfico no es un fracaso. Soy un soldado y, para un soldado, la rendición no es una opción nunca.

Einstein decía que solamente los locos pueden esperar distintos resultados haciendo siempre lo mismo, y lo que veo es que siempre se está haciendo lo mismo y que lo único que se discute del operativo de Rosario, además de una gran improvisación, es cuántos gendarmes más o menos van a dejar de ir, mientras que la discusión debería ser de qué manera se pueden generar los mecanismos para que todas las políticas del Estado estén presentes en cada uno de los barrios.

Lo que está pasando en Rosario es que no hay un Estado fuerte y presente en cada uno de los territorios.

Hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Si lo trasladás a Rosario es lo mismo, si no está el Estado en los barrios, ocupan su lugar los narcos.

Si no se entiende que las fuerzas federales son necesarias, pero no suficientes, me parece que vamos a seguir siendo testigos de fracaso tras fracaso.

Berni: «Rosario es una zona liberada, el Estado se fue de los territorios”

Alejandro Gomel (AG): Usted dice que no alcanza con las fuerzas federales. Patricia Bullrich propone cambiar las leyes y que vaya el Ejército a Rosario. ¿Comparte esta visión?

Todos aquellos que hoy son candidatos expresan soluciones demagógicas sin tener ningún tipo de evidencia científica para avalar lo que dice.

Pensar en mandar al Ejército a solucionar un problema de narcotráfico es tan estúpido como pensar que a un paciente le puede resolver su problema de salud un maestro de escuela por el simple hecho que viste el mismo guardapolvo que un médico.

En 2018, dijo que iba a mandar el Ejército a combatir el narcotráfico y no pudo mover un solo soldado. El General Perón decía “mejor que decir, es hacer” y “mejor que prometer es realizar”.

Patricia Bullrich intentó hacerlo en 2018 y, como todo lo que intentó, fue un fracaso. Todos discursos despampanantes, demagógicos, para la barricada, pero no pudo hacer mucho.

De la misma manera, dijo que solucionaba el narcotráfico con la ley de Derribo, firmó la ley de Derribo y no pudo derribar ni un solo avión. Y además cometió un papelón, que pasó desapercibido, bien porque no se entendió lo que pasó o porque hay una cobertura mediática importante.

En el único caso en que interceptaron un avión no identificado después de haber firmado la ley de Derribo, cometieron el papelón de acompañarlo en su trayectoria en el espacio aéreo argentino hasta la frontera.

Es como que a Ezeiza entre un narcotraficante con la valija llena de droga y, como la policía no se anima a detenerlo, lo acompañe gentilmente a que se suba nuevamente a otro avión y se vuelva a su país de destino.

Esos papelones son los que hacen que en Rosario se esté viviendo lo que se está viviendo, proque todo el mundo habla para la tribuna pero nadie habla con conocimientos y evidencia científica para llevar adelante una normalización que se debe hacer, y que se hace de manera muy rápida.

AG: Usted dice que su rol como ministra de Seguridad fue malo…

No, eso lo dice usted. Yo, lo que digo, es que todo lo que dijo que iba a hacer no lo hizo.

AG: ¿Y cómo evalúa el rol de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad?

No lo tengo que evaluar yo, eso lo evaluó la sociedad cuando fue la elección, igual que evaluó a Vida en Provincia de Buenos Aires, evaluó todo su marketing alrededor del problema de la seguridad, se quiso reelegir y la sacaron a patadas por más de veinte puntos.

Usted puede mentir un tiempito y tener cobertura mediática, pero los bonaerenses no son estúpidos.

Pero, para no desviarnos del tema, me parece triste lo que pasó en Rosario. Es triste que el Gobierno Nacional espere a que ataquen a Messi para reaccionar. Si ese negocio baleado hubiera sido un almacén cualquiera, seguía todo igual, y eso es preocupante.

Me parece vergonzosa la forma que tuvieron de decir “tenemos que hacer algo”. Cuando uno dice “tenemos que hacer algo”, es porque no sabe qué hacer.

Rossi se cruzó con Bullrich por la violencia en Rosario: «No pusieron un p… radar»

Nuria Am: Recuerdo que la primera reunión que tuvo Aníbal Fernández cuando retornó a ser ministro fue con usted, y era por el tema de la seguridad en Santa Fe.

No era por lo de Santa Fe.

Cuando asumí como ministro de Seguridad, una de las cuestiones que habíamos determinado era que no era viable llevar adelante cualquier transformación dentro de la Provincia si no volvíamos a reeditar, desde el Gobierno Nacional, el Operativo Centinela.

Con el Operativo Centinela, teníamos permanentemente seis mil efectivos de las fuerzas federales dándole apoyo a la policía de la Provincia. Ese compromiso nunca se cumplió, siempre se mintió y siempre se le mintió al Presidente también.

NA: En su momento, cuando se fue Sabina Frederic y llegó Aníbal Fernández usted dijo “qué bueno volver a trabajar en forma mancomunada con el Gobierno Nacional, hablamos el mismo idioma”. ¿Fue una desilusión?

Sí, Claro. Pero la desilusión no es mía, sino de aquellos bonaerenses que estábamos esperando seguir profundizando medidas de seguridad teniendo un respaldo operativo importante.

Además no había que inventar nada, porque hasta doctrinariamente ya estaba escrito, lo único que había que hacer era reeditar.

En estos días se escuchó mucho a la gente de Rosario pidiendo que se reedite el operativo que realicé en 2015 en Rosario.

Ese operativo fue sumamente exitoso, porque había decisión política y los recursos necesarios, y alguien que sabía lo que había que hacer, lo planificó y trabajó en el terreno. Trabajé desde Rosario.

El control es la etapa más importante cuando uno busca el éxito de una operación. En el operativo Sol, todos mis funcionarios están controlando cómo funciona ese operativo.

En el caso de Rosario, uno de los grandes errores es decirle a las fuerzas federales “vayan y hagan”. Cuando uno controla, los resultados son siempre exitosos. O, si no lo son, por lo menos aparece el camino de la resolución del conflicto.

La falta de soluciones

Andrea Bisso (AB): Lo que pasa en Rosario viene de hace muchos años, la sensación que tiene la gente es como si los políticos hicieran como el avestruz, meto la cabeza, no veo el problema y éste no existe. Dijo que si lo que ocurrió no hubiera tocado de cerca a Messi no lo estaríamos hablando. ¿Qué es lo que pasa entre los discursos y los hechos? ¿Por qué no se aplica una política de prevención?

El por qué no se lo puedo responder, teóricamente, cuando pasan estas cosas, puede obedecer a tres causas: porque no quiere, no puede o no sabe.

Lo de Rosario no es difícil solucionarlo. La violencia que existe ahí es de una precariedad tal que, fíjese usted, la semana pasada balearon una comisaría en bicicleta. No es que vino un cártel poderoso con un helicóptero artillado y atacó la comisaría con misiles.

Llega Messi a Argentina, estará concentrado en Ezeiza y le corresponde a la Provincia de Buenos Aires su seguridad. ¿Piensa hacer algo en especial para su protección?

Los dirigentes de la AFA, si hay algo que tienen en claro, es que la Provincia siempre los cuidó, con o sin amenazas. Toda la Selección Argentina sabe que en Buenos Aires siempre encontró las garantías necesarias para llevar adelante sus actividades no solamente deportivas.

BL FM