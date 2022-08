Sergio Massa cierra el Council of The Américas ante un centenar de empresarios

El ministro de Economía Sergio Massa cerró el Council of The Américas ante un centenar de empresarios y líderes de la economía argentina. «Tenemos una enorme capacidad de recuperación pero tenemos que asumir que estamos en deuda cuando vemos los niveles de ingreso y pobreza», dijo.

El funcionario comenzó su discurso apenas tres minutos después de las 13 horas. Tras agradecerle a la CEO de Council of The Américas, Susan Segal por la invitación, arrancó su charla dividida en tres tramos: primero defendió las medidas tomadas hasta el momento en materia de orden fiscal y recuperación económica, después anunció incentivos para el sector productivo y cerró con un llamado a la concertación entre oficialismo y la oposición.

De arranque, Massa defendió la unificación de Ministerios y rechazó la idea del «superministerio». Más bien dijo que se trató de «una decisión del presidente y la coalición de Gobierno de unificar las áreas en función de un contexto global que no podemos ignorar para tomar decisiones».

Más adelante, aseguró que «vivimos una realidad con dos caras«. Fue cuando destacó el crecimiento económico pero lo comparó con los niveles de pobreza e indigencia que tiene la Argentina: «Tenemos un crecimiento de más del 5%, un empleo formal recuperándose y llegando a niveles inesperados».

En ese momento hizo un adelanto: dijo que próximamente se conocerá el índice de desempleo en el que «probablemente estemos en un 6,7%» en el segundo trimestre del 2022. «Eso nos tiene que poner contentos porque es algo que hace dos años no nos imaginábamos. Pero también tenemos que asumir que tenemos una deuda cuando vemos los niveles de ingreso y de pobreza: por eso tenemos que poner también en agenda la mejora en la distribución del ingreso y políticas más fuertes y más firmes en la lucha contra la pobreza y la indigencia sin perder de vista que los dos grandes motores para hacerlo son el trabajo y la educación», pronunció.

El ministro de Economía fue el último en pronunciar su discurso ante un centenar de los empresarios más importantes del país y de referentes de cámaras sectoriales. Lo acompañaron algunos de los funcionarios bajo su ala como el secretario de Producción José Ignacio de Mendiguren y la secretaria de Energía Flavia Royón, dos claves en el programa económico que trazó hace 10 días.

«Sin estabilidad macro no hay paz social y sin paz social tampoco hay estabilidad macroeconómica», fue una de las frases que pronunció y que más señalaron algunos de los presentes en el salón Versailles del hotel Alvear.

Los anuncios que Massa le dejó a los empresarios

Tras reiterar los «principios rectores» de orden fiscal, superávit comercial, acumulación de reservas y desarrollo con inclusión, Massa dedicó el tramo central a varios de los anuncios que adelantó el día que asumió al frente del Palacio de Hacienda.

«Estamos buscando una acuerdo con la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación que nos permita aprovechar la generación de riqueza que tiene el sector que es fabuloso», sostuvo luego de las dos reuniones que hubo en la última semana con los representantes políticos y técnicos de la entidad agropecuaria.

Luego señaló las «tres turbinas» de la economía interna. «Es central sostener los niveles de producción, tenemos al consumo, la inversión y las exportaciones que sostienen y permiten el crecimiento de la actividad económica en la Argentina», dijo.

En ese momento, adelantó que el lunes que viene se va a comunicar la reglamentación de un incentivo para apuntalar la construcción. «El objetivo es que el ahorrista privado o las empresas tengan desde el beneficio a la libre disponibilidad de dólares posibilidades para incentivar una actividad que es madre de otras», señaló.

Después siguió con el sector minero

«Queremos que haya minería con valor agregado, por eso el régimen de promoción de premios va depender de los niveles de producción con valor agregado que tengamos en esa materia», dijo. Al terminar adelantó que en los próximos días se lanzarán dos líneas de crédito para aumentar la capacidad instalada de empresas por un monto total de 400 millones de pesos y la otra por $130 millones para la primera exportación pyme.

Planes empleo

Otro de los ejes que abordó Massa ante los empresarios fue la cuestión social. «Vamos a publicar mañana un decreto que nos permite empezar a transformar los planes sociales en planes de empleo«, sostuvo. Se trata de otro de los puntos clave que atraviesa el trabajo del flamante ministro. No le dejó precisiones al detalle a quienes lo oían sino que aseguró que «quien hoy es beneficiario de un programa social podrá acceder al mercado de trabajo». Ello se instrumentará, dijo, «a través del pago del empleador de la obra social, la ART y el monto que falte para completar el salario de convenio, mientras que el Gobierno seguirá pagando la base del programa».

«Aspiramos a incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas al mercado de trabajo a fines del año que viene», expresó y remarcó: «Sería bueno encontrar consensos básicos».

Hora de encontrar «acuerdos»

La última parte del discurso de Massa se centró en la discusión política. Lo abrió a partir de una frase que horas antes había dejado el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. “Tienen que trabajar en acuerdos desde ahora, no esperen a las elecciones de 2023″, había dicho el diplomático.

El ministro lo citó y se sinceró: «En los próximos meses no hay elecciones, uno podría decir que hasta marzo o abril no empieza la temporada electoral, por lo cual sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo del país».

Según Massa, el presidente Alberto Fernández convocará en los próximos días a un «acuerdo económico y social» con el que sentará en una mesa a empresarios y trabajadores. «Se trazará una hoja de ruta que tiene a la inflación como uno de los problemas pero también el foco en el desarrollo, por eso aspiramos a que todos se sienten», exhortó.

Al rato contó una anécdota con la que buscó cuestionar a la oposición. «Uno de los tantos líderes de la oposición me llamó tarde el día que asumí para felicitarme y ponerse a disposición. A la mañana siguiente me volvió a llamar y me resultó raro. Cuando atendí me dijo ‘te llamo para preguntarte si vas a contar quienes de la oposición te llamaron porque de cara a la interna me conviene seguir parado como uno de los duros'».

Para el funcionario, «eso describe algunas conductas». Con lo cual dijo que «no tenemos que tener miedo ni vergüenza de sentarnos en una mesa por más que seamos de parte de una fuerza distinta porque lo que está en juego el futuro y el desarrollo de la Argentina»

.El ministro de Economía cerró ese tema con un planteo a directo a los empresarios que lo miraban sentados a menos de tres metros de su atril. «Ustedes tienen la obligación de exigirnos a nosotros ser generosos y exigirle a la oposición tener una actitud madura y responsable», indicó. Como cierre, dijo que «la Argentina es más importante que nuestras diferencias». Fueron 42 minutos de discurso y luego se retiró entre saludos, fotos y preguntas de la prensa.