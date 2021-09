Sergio Massa cruzó a Macri: “No nos van a sacar de ningún lado”

Foto NA.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó hoy duramente al ex mandatario Mauricio Macri por pedir la “destitución” del Gobierno, al tiempo que reveló que el líder del PRO los llamó a él y a Alberto Fernández tras las PASO de 2019 para que lo ayudaran a “ordenar” el último tramo de su gestión.

“Nosotros creemos en la democracia cuando ganamos y cuando perdemos. Voy a contar algo que tal vez no deba. Me acuerdo después de las PASO de 2019, cuando el ex presidente se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14.000 millones de dólares de reserva. En un semana trágica para la Argentina”, afirmó Massa.

En un acto junto al Presidente en Berazategui, el líder del Frente Renovador continuó: “Pero me acuerdo de ese fin de semana, del ex presidente que se ve que había entrado en razones, llamándote a vos (Alberto Fernández), en ese entonces presidente electo. Llamándome a mí, en ese momento diputado electo, a través de Emilio Monzó, de manera directa por WhatsApp, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno”.

“Y me acuerdo tu generosidad ese lunes, poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri”, resaltó Massa, al hablar antes que el Presidente.

Aire nuevo

El titular de la Cámara baja se refirió a los dichos de Macri, que expresó: “Si nos encontramos con que la mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un aire nuevo el lunes diciendo bueno, o cambien o se van. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, se ha destruido la confianza”.

“Y lo veo ahora, llamando a decir que según el resultado electoral, tal o cual cosa tiene que pasar, casi sin respetar el orden constitucional”, se quejó Massa.

“Como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner al otra mejilla y a defender la democracia, mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros a que después de la elección haya cinco políticas de estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable dar políticas de mediano y lago plazo”, resaltó el tigrense.

Y agregó: “Ellos llaman a la destitución del Gobierno y nosotros queremos el diálogo. Como no nos van a sacar de ningún lado, el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar al país adelante”.





