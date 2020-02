Sergio Massa: “El Estado debe invertir en infraestructura y no en jubilaciones de 800 mil pesos”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, advirtió hoy que “el sistema de jubilaciones especiales le da pérdida al Estado” y sostuvo que se debe “invertir en infraestructura y no en pagar jubilaciones de 800.000 pesos”.

“El sistema de jubilaciones especiales le da pérdida al Estado. Los regímenes especiales deben ser autosustentables. No tienen que ser producto del esfuerzo de todos los argentinos”, aseveró el ex titular de la Anses y ex Jefe de Gabinete, se informó en un comunicado.

Y añadió: “Es momento de que todos hagamos un esfuerzo para poner a la Argentina de pie. Necesitamos que el Estado invierta en infraestructura y no en pagar jubilaciones de 800.000 pesos”.

También opinó de la deuda externa: “El FMI le dio la razón a la Argentina y planteó, al igual que el Gobierno, que es insostenible. El país tiene voluntad de cumplir sus compromisos, pero sin que signifique el cierre de empresas argentinas, pérdida de empleo y hambre para la gente. Argentina quiere cumplir sus obligaciones pero en un marco de sustentabilidad, con los acreedores y con el FMI”, aseveró Massa.

Sobre San Juan, destacó que “es una provincia en marcha, donde se mantienen las obras de vivienda e infraestructura, a pesar de la crisis que vive Argentina desde hace unos años”.

“Hay una parte muy importante del presupuesto que se usa solo para inversión pública y el resultado se ve en la calle, en las obras y la infraestructura que hacen a los servicios básicos. En medio de la crisis, esta provincia construyó 4.000 viviendas, eso se tiene que replicar en toda la Argentina. Desde el Congreso nacional estamos obligados a brindar herramientas para revertir esa situación critica que vive el país”, dijo Massa junto a Uñac en una conferencia de prensa.