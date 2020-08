Sergio Massa: “Es fundamental que podamos reforzar el presupuesto, hoy la pademia nos condiciona”

Sergio Massa, Presidente de la cámara de Diputados de La Nación.

Noticias relacionadas

El presidente de la cámara de Diputados Sergio Massa dio una conferencia de prensa al ingresar al recinto y debatir virtualmente la ampliación presupuestaria en el marco de estructuración de la deuda.

“Es fundamental que podamos reforzar el presupuesto nacional…Agradecemos muchísimo a los argentinos por su gran esfuerzo, comenzó diciendo Massa.

En cuanto al debate para volver a estructurar el pago de la deuda soberana, el presidente del recinto declaró: “Valoro el respaldo de la oposición…Queremos que a la argentina le vaya bien…Argentina fue el país de la región que más cuidó el empleo”.

“Nos vamos a ahorrar mas de 30 mil millones de dólares…Hoy la pandemia nos condiciona y necesitamos que nuestra población este sana”, afirmó Massa.

Your browser does not support the video element.

En la conferencia de prensa, se le ha preguntado sobre la reforma judicial que se da lugar en el Senado de La Nación: “La justicia Argentina está en deuda con los ciudadanos, no funciona bien. No hay que perderse en debates estériles…Me encantaría que en algunos casos haya juicio por jurado…Necesitamos más celeridad de la justicia y la corte“.

“Hoy la pademia nos condiciona, para salir necesitamos que la población esté sana“, declaró el presidente de la cámara de Diputados.

Your browser does not support the video element.