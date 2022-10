Sergio Massa: «Estamos en un momento complicado, pero la situación económica se puede ordenar»

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la situación económica de la Argentina «se puede ordenar», aunque aclaró que «es difícil porque hay una situación social delicada«. En la charla reconoció que no tiene redes sociales en su teléfono y que de ellas se ocupa otra persona para evitar problemas por sus enojos.

El funcionario nacional brindó una entrevista al programa de Vorterix “Paren la mano” junto a su hijo, Tomás, y habló de los temas de su agenda de trabajo y de algunos aspectos de su vida privada.

Al referirse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el líder del Frente Renovador comentó que es algo «bravo». «Tenés que negociar con alguien al que le debés dinero. Es como ir al banco cuando te endeudaste mal con la tarjeta y decir: `Te tengo que pagar de otra manera´. Es lo mismo. Y además una tarjeta a la que varias veces… le diste. ¡Es picante!», graficó el tigrense.

Hincha de Tigre, crítico de los medios y fan de los memes: el humor del hijo de Sergio Massa en las redes



El ex diputado nacional reconoció que lleva adelante una tarea muy agotadora por el ritmo de trabajo que demanda la cartera económica. «Es un Ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate. Los sábados y domingos sigo laburando por que no se puede cortar«, comentó.

Y agregó: «Veníamos de una economía bastante complicada, por la pandemia y la guerra, que aunque esté lejos en el mundo está afectando mucho, y a nosotros ya nos salió 5 mil palos en invierno, por el combustible que hubo que importar y que pagamos más caro. Ese es un tema que nos perjudicó mucho y nos afectó la macro, se fue el gasto y ahora hay que acomodar porque en definitiva los países funcionan cuando consumen lo que producen».

«En el caso de Argentina se puede ordenar, sí, es difícil porque tenemos una situación social delicada, tenemos a muchos pibes en la pobreza, mucha gente que tiene laburo, pero no le alcanza, pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante«, subrayó.

Al ser consultado sobre una posible candidatura presidencial en 2023, su hijo mostró su malestar ante esa chance y Massa reconoció que antes de asumir como Ministro se produjo un debate fuerte, porque la familia se preocupaba por el efecto que podría generar esa nueva tarea.

«Cuando me contó lo del disparo a Cristina Kirchner pensé que eso mismo le pudo pasar a él, y como que ese riesgo está en nuestra cabeza», compartió Tomás.

En tanto, el ministro de Economía reconoció que tiene «un compromiso de, en algún tiempo, mirar la política desde afuera».

«No sé si el tema es retirarse o no retirarse, claramente en mi casa el planteo es `elijamos en algún momento un tiempo para tener una vida familiar´. Por ahí cuando yo era intendente de Tigre, la cosa era mucho más local y había mucho más tiempo familiar. El destino es el destino, pero yo quiero cuidarlos a ellos, claramente», señaló.

“De Toto me perdí un montón, partidos de fútbol, actos del colegio y hoy eso me duele”, lamentó Massa.

El Ministro fue consultado, además, por quién admiraba en la actualidad y que quisiera conocer y sorprendió con la respuesta. “Elon Musk”, afirmó. Su repuesta tiene que ver con qué le genera curiosidad cómo “revolucionó” la tecnología. En relación a esto, contó que le interesa el tema de criptomonedas y anunció que habrá un “encuentro muy importante internacional en Argentina” y que le pidió a Carlos Maslaton que le junte “gente de ese palo” para lograr entender más.

“Con Maslaton tenemos muchas diferencias, pero me parece muy simpático y muy inteligente”, reconoció.

Por último, fue consultado sobre el cruce entre el presidente, Alberto Fernández, y los dichos de el “Alfa” de Gran Hermano. “Estoy totalmente fuera de eso”, sostuvo.

El mundo futbolístico y el hijo twittero

Sergio Massa contó detalles de su amistad con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme: «Con Román tengo una relación re linda, porque él es de ahí, de Don Torcuato e hicimos una relación muy piola en lo personal y cada tanto nos cruzamos. Viene a tomar unos mates a casa, o voy yo a comer un asado a lo de él».

«Los asados en los de Román los hacen Javi García (arquero suplente de Boca, ex guardavallas de Tigre e íntimo amigo de Riquelme). Los asados son abundantes, muy abundantes. Y con la tele prendida siempre en un partido de fútbol», comentó.

Su hijo también sigue de cerca el mundo futbolero y, en una oportunidad publicó un crítico mensaje en Twitter contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quien a los pocos minutos llamó al ministro de Economía para reclamarle por el comentario en su contra. Massa confesó que debió llamar a su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, para que le pida a Toto que borrara el mensaje, ya que reconoció que «ella tiene más autoridad sobre él».

Tomás Massa y Malena Galmarini

«Arrancó con el ‘Cheque’ Tapia. Y yo con Chiqui tengo buena onda. Me llamó y me dijo ‘che, fijate que tu hijo me está re puteando en Twitter», contó Massa entre risas. Tomás aseguró que estaba tan enojado con el presidente de la AFA que se negaba a eliminar las publicaciones.