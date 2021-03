Sergio Massa: Los trabajadores van a tener lo que pagaron de Ganancias en sus cuentas durante abril”

“Aunque tengamos que sesionar toda la madrugada, vamos a votar Ganancias“, señaló el titular de la Cámara baja en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos, ante lo extenso de la sesión y descartando así la posibilidad de un pase a cuarto intermedio

Sobre el proyecto en sí, remarcó: “No queremos que el trabajador que llegue a los 150 mil pesos no quiera hacer una hora extra más porque pasa a tener el descuento, entonces, y entendiendo que estamos duplicando el mínimo no imponible, y lo estamos llevando al mínimo histórico, solo el 7% de los trabajadores argentinos va a pagar impuesto a las Ganancias. En abril los trabajadores tendrán en su cuenta bancaria lo que pagaron durante 2021″.

“En el caso de los trabajadores cuyos ingresos van entre los 150 y 173 mil pesos, se arma una escalera de deducciones para que el salto no sea bruto y tengamos la posibilidad de beneficiar a otros 450 mil trabajadores que están dentro de ese rango o que a partir de las paritarias van a estar dentro de ese rango, porque entendemos que también es una forma de garantizar ese sueño de movilidad social ascendente“, agregó.

En ese sentido, el tigrense precisó: “Son pequeñas modificaciones que tienen que ver con adecuaciones vinculadas al dictamen, entonces, el trabajador de AFIP con productividad y las fuerzas armadas no quedaban incluidos; la idea es ser precisos para darles certezas de que van a dejar de pagar el impuesto a las Ganancias“.