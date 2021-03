Sergio Massa: “Más de 133 mil trabajadores del transporte en todo el país van a dejar de pagar Ganancias

Sergio Massa en Malvinas Argentinas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recorrió junto al intendente Leo Nardini la pyme de ómnibus de larga distancia Vía Bariloche, en la que dialogó con el personal sobre los beneficios del proyecto del oficialismo para modificar el Impuesto a las Ganancias. “Estamos recuperando el ingreso para reactivar la actividad económica”, aseguró.

“Con esta iniciativa tenemos la convicción de saber que estamos recuperando el ingreso porque tenemos que reactivar la actividad económica. Más de 133 mil trabajadores de transporte en todo el país van a dejar de pagar Ganancias”, sostuvo Massa al respecto.

El proyecto oficial beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que lo pagan en todo el país. El texto incluye además un aumento en las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

Tras la suba automática del mínimo no imponible de enero, pagan Ganancias en la Argentina cerca de 2.000.000 trabajadores, casi el 25,6% de los que están en actividad.

En los últimos días, la iniciativa oficial recibió algunas modificaciones, especialmente las reclamadas por los sectores sindicales. Fue así como se confirmó que el aguinaldo, los viáticos y las comidas quedarán exceptuados del pago del gravamen.

La iniciativa del oficialismo, que será tratada en las próximas semanas, establece que el mínimo no imponible se actualice anualmente de acuerdo con la evolución salarial que elabora Seguridad Social denominado RIPTE.