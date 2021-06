Sergio Massa: “Me apena ver a la Oposición peleándose por cargos”

Massa en San Fernando.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega de patrulleros para el municipio de San Fernando, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

El acto se llevó a cabo en el distrito de San Fernando con presencia del intendente de ese municipio, Juan Andreotti. Allí Massa expresó que le “apena ver a la Oposición peleándose por cargos”. “Hoy la pelea es vacunas, trabajo y seguridad. Y esa es nuestra responsabilidad”, dijo.

Allí, Kicillof hizo entrega de 30 patrulleros para el municipio de San Fernando.

Las declaraciones de Massa se dan en un año electivo con una marcada disputa en el armado de listas de Juntos por el Cambio y con la noticia de que el exsenador nacional y dirigente de la UCR, Ernesto Sanz, sumó su voz en la interna al pedir una “renovación” de “caras” en la alianza opositora, con vistas a las elecciones legislativas, y ponderó a Martín Lousteau y Facundo Manes como dos figuras que le dan “competitividad” al radicalismo.

“Juntos por el Cambio fue más una coalición parlamentaria que de Gobierno. Ahora, las cosas están cambiando y hay aires de equilibrio donde el radicalismo toma protagonismo y le hace muy bien a esta coalición”, juzgó, en declaraciones a radio CNN, Sanz, cofundador de la alianza opositora junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri.