Sergio Palazzo: “Si la unidad es solo la rosca política, no sostiene ni un gobierno ni la conducción de la CGT”

El Secretario General de la Asociación Bancaria y Candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Sergio Palazzo habló del rol de la CGT en el contexto actual, y disparó: “No le podes pedir a la política lo que en el sindicalismo no das, no podemos pedir unidad si no la tenemos nosotros para sostener y acompañar”.

En este sentido, fue muy crítico de la Confederación: “Hay contradicciones que se dieron durante el gobierno de Macri, pero es absolutamente necesario que eso se discuta dentro del movimiento y en búsqueda de la unidad”.

En esta línea, continúo asegurando que “pdemos allanar esas diferencias en la medida que el movimiento obrero se ponga el overol y la pluma y nos pongamos a escribir un programa como históricamente hemos tenido a través de lo que fue la CGT de los argentinos, los 26 puntos para la Unión Nacional de la CGT”.

“Es mucho más fácil cuando hay conceptos y cuando hay programas, porque si la unidad es solo desde la rosca política no alcanza ni para sostener un gobierno nacional y popular, ni para conducir la CGT”, aseveró el líder de La Bancaria.