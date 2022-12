Sesión continua en el Hotel Palace de Madrid

Es como el Alvear con menos ínfulas. El director del Hotel Palace de Madrid dice que este es un “hotel democrático”, al que se puede acceder en zapatillas, en chanclas o en cualquiera de los apelativos que tienen en el mundo hispano las sandalias.

No es exageración de argentino (Pablo Flores, el director aludido, es de Buenos Aires): este hotel en el que mexicanos y argentinos se mordían las uñas estos días del dichoso (empezó triste, sigue dichoso para Argentina) Mundial, viendo un televisor de grandes dimensiones, está abierto siempre, para recibir, para dar de comer, para prestarte un sofá en el que cumplas la resaca o esperes a novios que nunca llegan.

En ese espacio hay una isla perfecta, la cúpula, en la que han pasado horas personajes como Jorge Luis Borges, Susan Sontag u Octavio Paz, atraídos por esa libertad de acción que te permite un hotel que está abierto cuando otros duermen. Esta vez me tocó ir a acompañar a amigos que estuvieron viendo, por pasión patriótica, partidos del Mundial que se juega en Qatar y que, en el primer momento, no se celebró como una gran esperanza argentina, hasta que Messi encendió la luz.

Pero vamos por partes. Primero, el Palace.

Aquí se vivió (el dolor más grande de su historia) la guerra civil española; luego se celebraron derrotas, sustos y victorias de un país que no cesó de tener disgustos en el siglo XX. Aquí se vivieron dos jornadas de un golpe de estado que, en febrero de 1981, estuvo a punto de revertir la historia y hacerla otra vez rehén de una dictadura.

A las seis de la tarde, en la noche fría de Madrid, cuando los periodistas y los diputados perezosos se recuperaban de una tediosa jornada de votaciones en el parlamento democrático, la radio advirtió de que allí dentro habían hecho acto de presencia agentes de la Guardia Civil al mando de un tipo que se llamaba Tejero, teniente coronel con el encargo de interrumpir la Transición y convertir el país en un estampido dictatorial.

De nuevo volaron vientos de miedo o de exilio. Mi diario, El País, me envió a comprobar si había ruido en los cuarteles, y acudí sonámbulo mientras venían las peores noticias del hemiciclo. Había habido disparos al techo, los diputados (excepto el comunista Santiago Carrillo, el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno de centro que presidía Adolfo Suárez: los tres permanecieron sentados) se habían echado al suelo para esquivar el tiroteo, presas del pavor de morir.

El Palace fue un baluarte de serenidad. El estupor iba por dentro, pero esta habitación múltiple que es un hotel cuyos profesionales se ofrecían para cualquier cosa se abrió sin restricción. De algún lado de las provisiones apareciendo bocadillos, cervezas, había whisky contra los malos presentimientos, y la luz estuvo encendida toda la noche. Hasta que, al amanecer, aquellos locos con sus horribles cacharros de matar se fueron dando cuenta de que disparar era como morir un poco, y se fueron rindiendo, algunos rindiendo de sueño, pues dar un golpe de estado se les debió tornar una batalla absurda por aburrida.

Nadie les hizo caso a los golpistas, fuera del círculo de sus jaleadores, de modo que el rey (entonces Don Juan Carlos, ahora no tan querido, porque vivió por encima de las obligaciones de sobriedad, también sexual, que tiene un monarca) se atrevió a medianoche a decirles que depusieran las armas y volvieran al redil democrático.

El juicio posterior fue seguido, con gran audacia periodística, por Martín Prieto, destinado luego a Argentina, a la Argentina de Alfonsín, donde ya había periclitado la peor de las pesadillas. Prieto (así lo llamaba Mario Benedetti, su amigo) se irguió en Buenos Aires como una figura mitológica del periodismo español, por sus crónicas para El País, y acá lo veíamos como un intérprete perfecto de la reconstrucción democrática de una nación que aquí se entiende como una parte de la sangre y de la esperanza con que generaciones hemos visto el devenir argentino.

El Palace, pues, fue en esa circunstancia un refugio de lujo para una situación que parecía imaginada por Kafka con guion de aquel Charles Chaplin. Hay una fotografía (de Ricardo Martín, en El País) en la que se ve a todos aquellos periodistas que acudieron a ver qué pasaba y a contarlo, mientras los diputados dormitaban bajo amenaza en las salas donde eran sucesivamente confinados por los raptores. Adentro, no se sabe cómo entraron, todos estaban leyendo ejemplares de la edición casi clandestina que sacó el periódico que tanto cito (y al que tanto quiero), en cuyo frontis había este titular de un editorial que sería salvador y famoso: EL PAÍS con la Constitución.

España es olvidadiza: esa palabra, Constitución, era mucho más que un término, una estación de paso, pues entonces y luego ha sido amenazada por escaramuzas que pusieron alerta a las instituciones que, por ejemplo, debieron afrontar el inmenso lío que supuso, en 2017, el levantamiento independentista catalán, también destinado a lesionar la Magna Carta que esa noche del 23 F (el nombre con el que aquí resumimos la historia de aquella vigilia amenazada) parecía romperse a pedazos.

Hubo otros héroes, pero el Palace fue un héroe de esa noche, “un hotel democrático” sirviendo a un país que vivía en vilo. Una tarde me pidió Jorge Luis Borges, que se quedaba aquí, que lo llevara a la cúpula, un carrusel de luces naturales, donde el ilustre ciego consideraba que le era dado contemplar el color amarillo.

Mario Vargas Llosa vino un día (¡volviendo de Argentina, precisamente!) en busca de un editor nuevo para sus libros, y ese editor fue, perdón, quien ahora escribe esta crónica para Clarín. Se quería “casar”, eso me dijo, “con Alfaguara”, que entonces era la firma en la que yo trabajaba.

Un mes después estuve en el cuarto en el que su agente, Carmen Balcells, preparaba los contratos que iban a ligar a Mario en aquel matrimonio editorial en el que sigue firme, gracias, por ejemplo, a la gestión de Pilar Reyes, actual directora general del Grupo Penguin Random House, que publica la obra completa del Nobel peruano.

Balcells tenía la cama llena de papeles, en los que subrayaba las cláusulas que dieron lugar a ese matrimonio editorial que, miren por donde, pasó por mis manos. Ahí mismo, por esos años, consolé a Susan Sontag explicándole que la habitación que le había tocado en el Palace era casi igual a la que otra vez había tenido allí mismo Carlos Fuentes, pues a veces los escritores tienen esas envidias que no salen en sus libros.

De todos aquellos vecinos del Palace, en cualquier caso, el que más impresión me hizo fue Borges. Cuando me pidió que le ayudara a hacer su maleta, aquella buena persona, tan alegre, tan dispuesto, que era el autor de El Aleph, me pidió con la alegría con la que pedía las cosas: -Y deje un resquicio de aire para que no sufran las camisas.

En ese territorio libre de España, el Palace, acudí al hotel estos días en custodia y ayuda de amigos argentinos y mexicanos, atrincherados en espera de buenas noticias. A los mexicanos al principio los salvó la súbita amnesia de Lewandowski, que de pronto olvidó adonde debe dirigirse un penalti. Pero, ay, Argentina… Hizo sufrir al principio; es como un tango, que al final se repone, y enamora.

Uno de aquellos amigos de lo albiceleste se quedó sin voz, cuando perdía, y me pasó un papel que decía: “Drama”. Este miércoles fue más escueto: “Invencible”, y se fue a descansar sobre las almohadas del Palace. Sobre una de esas almohadas, por cierto, posó un día Vargas Llosa para su hija Morgana. El libro que amparó esa imagen era Los cuadernos de Don Rigoberto, el primero que publicó con nosotros… No le dije a mi amigo que leyera nada, pues el dolor y la alegría del fútbol nos vuelve a todos niños que aun no se saben el abecedario.